La inflación se consolidó por debajo del 2% en octubre, aunque advierten presiones por el lado de la vivienda Por Solange Rial + Agregar ámbito en









Las consultoras estimaron una inflación de octubre similar al nivel de septiembre, presionada por estacionales y transporte, mientras la núcleo cedió. Aseguran que la tregua en tarifas influyó en el número.

La inflación se habría mantenido en niveles similares a los de septiembre.

Los indicadores privados apuntan a una inflación de octubre de entre 1,8% y 1,9%, lo que sugiere una estabilización por debajo del 2%, aunque hacia adelante el mercado advierte presiones por el lado de la vivienda. Factores estacionales presionaron al alza, con las verduras que avanzaron 7%, mientras que entre los precios regulados resaltó una aceleración en transporte respecto del mes previo. La inflación núcleo, sin embargo, se habría ubicado por debajo de la medición general.

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Consultados por Ámbito, desde LCG aseguraron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el décimo mes del año trepó un 1,9% mensual. Lo mismo relevó C&T para la región GBA, consultora que ya había calculado un 1,9% para septiembre. De verificarse esta variación en los datos nacionales del INDEC, la inflación de doce meses se ubicaría en 32,8%, la menor desde abril.

"El comportamiento del mes estuvo fuertemente influido por los productos estacionales, que subieron muy por encima del promedio. Por el contrario, la inflación núcleo se redujo levemente, a 1,8%", aseguró C&T. Dentro de la categoría de estacionales, las verduras escalaron 7%, mientras que las frutas lo hicieron en un 4%.

Por su parte, Equilibra pronosticó una variación del 1,8% a nivel nacional, lo que implica que bajó 0,1 puntos porcentuales (p.p) contra el mes previo. "La inflación núcleo arrojó 1,6% y también descendió 0,1 p.p", detallaron desde este informe. Sin embargo, la inflación subyacente, métrica que excluye los precios con mayor volatilidad en el corto plazo, dio 1,9% tras haber marcado un 1,8% en septiembre.

Para esta entidad, los precios estacionales liderarían por segundo mes al hilo (+2,7%), impulsados por verduras (5,4%). En paralelo, su relevamiento reportó un 1,8% para regulados, con el transporte público (+3,3%) creciendo por encima del resto.

En Libertad y Progreso predijeron 1,8% para octubre en su nowcast del IPC. El dato representaría una leve desaceleración mensual, cuando el INDEC dio a conocer una inflación de 1,9%. Sin embargo, detrás de un nivel general casi estable hay un cambio importante en la composición. Inflación de octubre: similar nivel, distinta composición Según Libertad y Progreso, fueron tres los rubros que impidieron una baja mayor en el IPC. El primero fue transporte, que se aceleró de 1,5% a 2,7% y se convirtió en el segundo rubro con mayor incidencia alcista (0,3 p.p.) ya que las subas de combustibles de fines de septiembre impactaron de lleno en la primera semana de octubre, cuando el rubro subió 2% semanal. Los otros dos fueron medicina, que pasó de 2,4% a 3% también con una incidencia de 0,3 puntos porcentuales, mientras que mantenimiento del hogar saltó de 1,6% a 2,5%. "Nuestra lectura es que la desaceleración de octubre responde más a la ausencia de los saltos tarifarios que empujaron el dato de septiembre que a un alivio generalizado de precios", agregaron y añadieron: "El rubro que el mes pasado asociamos al pass through del tipo de cambio, alimentos y bebidas no alcohólicas, todavía no muestra una baja en su variación mensual. No obstante, la dinámica semanal sugiere que el pico ya quedó atrás". Por último, desde Libertad y Progreso indicaron que si esa tendencia se sostiene, noviembre partiría con un arrastre menor en el rubro de mayor ponderación de la canasta. Sin embargo, sostuvieron que el "riesgo" se ubica del lado de vivienda, que registró subas de 1,4% y 1,8% en las dos últimas semanas de octubre y "podría volver a presionar el índice en noviembre, mientras que el efecto de los combustibles sobre Transporte no debería repetirse con la misma magnitud".

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