Elecciones en EEUU 2026 EN VIVO: resultados, reacción de Trump, estrategia demócrata en el Congreso y últimas noticias

El contundente triunfo de los demócratas en las urnas de Estados Unidos modifica el mapa político de Washington. En las elecciones de medio término de este martes, el partido opositor consiguió el control del Congreso, con victorias decisivas en el Senado y la Cámara de Representantes. El resultado representó un fuerte revés para Donald Trump, que llegó a los comicios con el objetivo de conservar las mayorías republicanas y sostener su agenda legislativa. La derrota también alcanzó a varios candidatos respaldados personalmente por el Presidente.
Un argentino perdió la elección a alcalde en una ciudad de Florida
El argentino Alberto Zaltzberg no logró imponerse en la elección municipal de Aventura, una ciudad de unos 40.000 habitantes ubicada en el norte del condado de Miami-Dade, Florida. Su rival, Howard S. Weinberg, logró la reelección con el 78,89% de los votos, frente al 21,11% de su oponente, según los resultados oficiales preliminares del Departamento de Elecciones del condado.
Weinberg, que ya había ocupado la alcaldía sin oposición en 2022, reunió 9.800 votos, mientras que Zaltzberg consiguió 2.622. El argentino, de 51 años, es corredor inmobiliario y especialista en marketing digital. Se presentó por primera vez para conducir el municipio, después de dos intentos fallidos por ingresar a la Comisión Municipal.