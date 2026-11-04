Elecciones en EEUU 2026 EN VIVO: resultados, reacción de Trump, estrategia demócrata en el Congreso y últimas noticias

Barack Obama celebró la victoria demócrata en EEUU y llamó a construir una política que “una a la gente”

Gentileza: Reuters

El expresidente estadounidense Barack Obama, celebró el triunfo del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos y sostuvo que los votantes reclamaron un liderazgo centrado en la unidad y las soluciones concretas. A través de un mensaje en X, el exmandatario destacó el resultado y llamó a dejar de lado las divisiones políticas para atender las necesidades de los ciudadanos.

“Esta noche, el pueblo estadounidense envió un mensaje claro: quiere una política que una a las personas en lugar de dividirlas, y líderes que ofrezcan soluciones concretas a los desafíos que enfrentan”, escribió. También reconoció a los candidatos demócratas que compitieron en distintos puntos del país, incluso en distritos considerados difíciles de ganar, y valoró su compromiso con las comunidades.

Obama además agradeció a los funcionarios electorales y voluntarios de ambos partidos por garantizar el desarrollo de los comicios. De cara a los dos años que restan de la gestión de Donald Trump, pidió aprovechar los espacios institucionales conquistados para impulsar cambios, evitar nuevos retrocesos y preparar el futuro: “Ahora nuestro trabajo es arremangarnos, hacer cambios donde tengamos el poder para hacerlo, evitar más daños y sentar las bases para el futuro”, concluyó.