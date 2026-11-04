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4 de noviembre 2026 - 11:12

Elecciones en EEUU 2026 EN VIVO: resultados, reacción de Trump, estrategia demócrata en el Congreso y últimas noticias

La victoria demócrata les permitirá bloquear proyectos, controlar comisiones y profundizar las investigaciones sobre el Gobierno. Para Trump, comienza una etapa de mayor disputa política y negociaciones obligadas en el Congreso.

La victoria demócrata les permitirá bloquear proyectos, controlar comisiones y profundizar las investigaciones sobre el Gobierno. Para Trump, comienza una etapa de mayor disputa política y negociaciones obligadas en el Congreso.

Por CgatGPT IA

Los demócratas consiguieron el control del Senado y la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término. El resultado representa un revés para Donald Trump y abre un nuevo escenario político en Washington, con una oposición fortalecida para los últimos dos años de mandato.

El contundente triunfo de los demócratas en las urnas de Estados Unidos modifica el mapa político de Washington. En las elecciones de medio término de este martes, el partido opositor consiguió el control del Congreso, con victorias decisivas en el Senado y la Cámara de Representantes. El resultado representó un fuerte revés para Donald Trump, que llegó a los comicios con el objetivo de conservar las mayorías republicanas y sostener su agenda legislativa. La derrota también alcanzó a varios candidatos respaldados personalmente por el Presidente.

El avance demócrata se apoyó en triunfos en estados donde los republicanos buscaban sostener su predominio. Texas, Ohio, Iowa, Kansas, Carolina del Norte y Carolina del Sur estuvieron entre las victorias más significativas. En Texas, James Talarico consiguió una victoria histórica frente al republicano Ken Paxton, mientras que Sherrod Brown recuperó para los demócratas un escaño en Ohio. También hubo avances en distritos con fuerte presencia latina, donde el oficialismo había conseguido importantes ganancias en las elecciones de 2024.

El resultado dejó a Trump frente a un escenario legislativo diferente para los últimos dos años de su mandato. Con los demócratas al frente de ambas cámaras, la oposición tendrá capacidad para bloquear iniciativas, condicionar nombramientos y avanzar con investigaciones sobre la administración republicana. Durante la noche electoral, el mandatario intentó tomar distancia del resultado y sostuvo que los republicanos habrían ganado por amplio margen si su nombre hubiera estado en las boletas. Sin embargo, después aseguró que aceptaría los resultados y que estaba dispuesto a trabajar con los demócratas. Minuto a minuto, seguí las últimas noticias en Ámbito.

Un argentino perdió la elección a alcalde en una ciudad de Florida

El argentino Alberto Zaltzberg no logró imponerse en la elección municipal de Aventura, una ciudad de unos 40.000 habitantes ubicada en el norte del condado de Miami-Dade, Florida. Su rival, Howard S. Weinberg, logró la reelección con el 78,89% de los votos, frente al 21,11% de su oponente, según los resultados oficiales preliminares del Departamento de Elecciones del condado.

Weinberg, que ya había ocupado la alcaldía sin oposición en 2022, reunió 9.800 votos, mientras que Zaltzberg consiguió 2.622. El argentino, de 51 años, es corredor inmobiliario y especialista en marketing digital. Se presentó por primera vez para conducir el municipio, después de dos intentos fallidos por ingresar a la Comisión Municipal.

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El voto de mujeres, jóvenes y latinos, claves en el triunfo demócrata

Donald Trump sufrió una dura derrota en las elecciones de medio término y EEUU tendrá un fuerte cambio del equilibrio en Washington. En el Senado, los demócratas alcanzan los 54 escaños, frente a los 44 republicanos, mientras que dos bancas permanecen pendientes de definición. En la Cámara de Representantes, el conteo provisorio registra 228 bancas para los demócratas y 139 para los republicanos, con otras 68 todavía sin definir.

Si bien el reparto final aún no está cerrado, la diferencia ya permite anticipar que la oposición recuperará el control de la Cámara baja, compuesta por 435 representantes.

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James Talarico hizo historia en Texas y terminó con 32 años de dominio republicano

El demócrata James Talarico consiguió una histórica victoria en Texas al imponerse sobre el republicano Ken Paxton en las elecciones de medio término de Estados Unidos. El dirigente de 37 años, exdocente y estudiante de teología, logró romper una racha de 32 años sin triunfos demócratas en elecciones de alcance estatal y se convirtió en protagonista de uno de los resultados más destacados de la jornada electoral.

Con el 67% de los votos escrutados, Talarico obtenía el 59,2% de los sufragios, frente al 39,2% de Paxton, una diferencia superior a 1.400.000 votos. El resultado representó un cambio significativo en un estado donde el Partido Republicano mantuvo una posición dominante durante más de tres décadas.

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Barack Obama celebró la victoria demócrata en EEUU y llamó a construir una política que “una a la gente”

El expresidente estadounidense Barack Obama, celebró el triunfo del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos y sostuvo que los votantes reclamaron un liderazgo centrado en la unidad y las soluciones concretas. A través de un mensaje en X, el exmandatario destacó el resultado y llamó a dejar de lado las divisiones políticas para atender las necesidades de los ciudadanos.

“Esta noche, el pueblo estadounidense envió un mensaje claro: quiere una política que una a las personas en lugar de dividirlas, y líderes que ofrezcan soluciones concretas a los desafíos que enfrentan”, escribió. También reconoció a los candidatos demócratas que compitieron en distintos puntos del país, incluso en distritos considerados difíciles de ganar, y valoró su compromiso con las comunidades.

Obama además agradeció a los funcionarios electorales y voluntarios de ambos partidos por garantizar el desarrollo de los comicios. De cara a los dos años que restan de la gestión de Donald Trump, pidió aprovechar los espacios institucionales conquistados para impulsar cambios, evitar nuevos retrocesos y preparar el futuro: “Ahora nuestro trabajo es arremangarnos, hacer cambios donde tengamos el poder para hacerlo, evitar más daños y sentar las bases para el futuro”, concluyó.

Pedro Sánchez celebró el triunfo demócrata en EEUU y aseguró que la ola ultraderechista "se desmorona"

Pedro Sánchez celebró la victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos y sostuvo que los resultados representan un rechazo a las políticas de la derecha.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario español afirmó que "la sociedad estadounidense votó contra las políticas que solo empobrecen. Contra el odio. Contra el machismo. Contra el negacionismo climático y contra los privilegios de las élites", escribió Sánchez.

Además, comparó el resultado con el escenario político de Brasil y anticipó que una situación similar podría repetirse en España: "Ocurrió en Brasil. Acaba de ocurrir en EEUU. Y ocurrirá pronto en España. La ola ultra a la que pretenden subirse Feijóo y Abascal ya no crece: se desmorona", agregó, en referencia al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y al dirigente de Vox, Santiago Abascal.

Chris Pappas será el primer hombre abiertamente gay en llegar al Senado de EEUU

El demócrata de Nuevo Hampshire derrotó al republicano John E. Sununu en las elecciones legislativas. Su llegada a la Cámara Alta representa un avance en la representación LGBTQ en medio de las tensiones por sus derechos.

Chris Pappas, congresista demócrata de Nuevo Hampshire, se convirtió en el primer hombre abiertamente gay elegido para integrar el Senado de Estados Unidos, tras imponerse el martes sobre el exsenador republicano John E. Sununu. El dirigente ocupará la banca que dejará vacante Jeanne Shaheen, quien decidió no buscar un nuevo mandato después de tres períodos.

Durante la campaña, Pappas evitó centrar su discurso en el hecho de que podía marcar un hito histórico. En cambio, puso el foco en las principales preocupaciones de los votantes demócratas, como el aumento de los precios, los costos de la atención médica y la corrupción en Washington. Su victoria se produce en un contexto de resistencia a los derechos LGBTQ en distintos estados y de advertencias de activistas sobre una caída del apoyo público a sus reclamos.

Aaron Ford ganó la gobernación de Nevada y será el primer gobernador afroamericano en la historia del estado

Ford, el primer gobernador afroamericano de Nevada.

Ford, el primer gobernador afroamericano de Nevada.

El fiscal general de Nevada, el demócrata Aaron Ford, ganó la elección para gobernador al derrotar al republicano Joe Lombardo, quien buscaba la reelección. Con este resultado, Ford se convertirá en el primer gobernador afroamericano de la historia del estado.

La contienda era una de las más observadas del país y su desenlace representa un triunfo para los demócratas, que buscan ampliar su control sobre los gobiernos estatales en territorios clave. Nevada también tendrá un papel central en la próxima elección presidencial.

Ford ocupa el cargo de fiscal general de Nevada desde 2019. Durante la campaña, relató que creció en la pobreza y que muchas veces iba a la escuela con hambre. También contó cómo se convirtió en profesor de matemáticas antes de obtener su título de abogado y destacó sus iniciativas para enfrentar al gobierno de Donald Trump.

“Esta campaña no ocurrió por accidente”, afirmó Ford el martes durante una fiesta demócrata organizada para seguir los resultados. “Ocurrió por la fe, por la familia, por el trabajo duro y porque la gente de Nevada decidió que nuestros mejores días aún están por delante”.

Golpe para Donald Trump: los demócratas ganan el control del Congreso y cambian el mapa político de EEUU

Los demócratas se encaminan a recuperar el control del Congreso de Estados Unidos en las elecciones de medio término y asestarle un duro golpe político al presidente Donald Trump. Con el escrutinio todavía en marcha, los primeros resultados muestran avances de la oposición en ambas cámaras, en una jornada atravesada por el malestar económico, el rechazo a la política exterior de la Casa Blanca y una participación electoral récord.

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La reacción de Donald Trump: reconoció la derrota republicana y admitió que la guerra con Irán generó un costo político

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que aceptará los resultados de las elecciones de medio término y que está dispuesto a negociar con los demócratas, luego de que la oposición consiguiera victorias que le permitirán controlar ambas cámaras del Congreso. El mandatario también buscó explicar la derrota republicana y señaló que su ausencia en las boletas electorales influyó en el resultado.

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Los futuros de Wall Street suben y el dólar se debilita tras la derrota electoral de Donald Trump en el Congreso

Los futuros de los principales índices de Wall Street suben en las operaciones del premarket de este miércoles luego de la dura derrota sufrida por el oficialismo republicano en las elecciones de medio término de Estados Unidos (EEUU), que fungieron como una especie de referéndum político de la gestión de Donald Trump.

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