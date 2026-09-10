Cedears: cómo armar una cartera para apostar de lleno por el boom de la inteligencia artificial

Nvidia es uno de los Cedears más importantes para apostar por el crecimiento de largo plazo de la inteligencia artificial, según los expertos del mercado.

Dentro de las corporaciones con Cedears más tradicionales para ganar con el crecimiento de la IA, se encuentra Alphabet.

La inteligencia artificial (IA) llegó para quedarse . Lo que hace unos años era una tecnología nueva sólo utilizada por un pequeño grupo de empresas, hoy está dominando prácticamente todas las áreas de la economía. En este marco, vale la pena conocer cómo armar una cartera de inversión con Cedears para aprovechar al máximo la revolución .

Debido al potencial de la inteligencia artificial, cada vez más corporaciones de Wall Street están invirtiendo en el sector . Por ejemplo, sólo Amazon, Alphabet, Microsoft y Meta prevén desembolsar unos u$s725.000 millones en 2026, un 77% más que los u$s410.000 millones de 2025, principalmente para centros de datos, chips, servidores y energía.

Goldman Sachs estima que la inversión global relacionada con IA superará el u$s1 billón en 2026 , con unos u$s581.000 millones correspondientes a EEUU. A escala más amplia, el BIS calcula que la inversión mundial acumulada podría alcanzar los u$s4 billones hacia 2030.

Para apostar de lleno por el crecimiento de la inteligencia artificial, desde Argentina se puede construir un portafolio con sólo ocho Cedears: Nvidia (NVDA), Alphabet (GOOGL), Meta (META), Micron (MU), Vistra (VST), TSMC (TSMC), ASML (ASML) y SK Hynix (SKHY).

Evidentemente, uno de los pilares de la cartera es Nvidia . "El sostén de NVIDIA no es solo su participación de mercado sino el ecosistema de software que generó un costo de cambio alto y que explica por qué su liderazgo resistió incluso frente a competidores capaces en hardware", comentaron desde Cocos Capital.

Luego se ubica ASML Holding, que lidera un monopolio práctico en litografía ultravioleta extrema. "El atractivo de ASML es que su posición no tiene un sustituto tecnológico a la vista y su capacidad de producción ya está vendida hasta fin de 2027, lo que le da una visibilidad de ingresos poco común en semiconductores", mencionaron desde el bróker.

El tercer componente es Vistra, productora de energía en EEUU. "Su valor no depende de ganar una carrera tecnológica sino de que la demanda eléctrica de los data centers se materialice, un driver más lento pero más tangible y con menor correlación con los semiconductores de la cartera", detallaron los analistas de Cocos.

Nvidia es uno de los Cedears más importantes para apostar por el crecimiento de largo plazo de la inteligencia artificial, según los expertos del mercado. Nvidia

Las tecnológicas clásicas tienen recorrido

Dentro de las corporaciones más tradicionales para ganar con el crecimiento de la IA, se encuentra Alphabet. "Es la empresa matriz detrás de Google Search, YouTube y Google Cloud, liderando el mercado en publicidad digital, nube e inteligencia artificial. En el segundo trimestre de mostró una solidez notable... Representa una excelente alternativa para inversores que buscan acumular valor de largo plazo", sostuvieron desde IOL Inversiones.

También se incluye a Taiwán Semiconductor Manufacturing Company por su producción de chips avanzados para clientes clave. "TSMC se ubica en el centro de la cadena de semiconductores: recibe la demanda que generan las big tech, canalizada a través de los diseñadores de chips, y se convierte en el principal beneficiario de esta ola global de inversión en tecnología", relataron los estrategas de la firma.

Por último, el mercado aconseja comprar Cedears de Micron Technology, líder global en el diseño y fabricación de soluciones avanzadas de memoria y almacenamiento. "Su portafolio abastece a los principales sectores de la economía digital, desde dispositivos móviles y automotriz hasta computación de alto rendimiento", aclararon desde IOL.

Para completar esta cartera, se pueden incluir Cedears de Meta Platforms, uno de los mayores compradores de infraestructura de IA del mundo, y de SK Hynix, quien mantiene el liderazgo frente a Samsung en el desarrollo de las memorias HBM.

"A medida que crece la capacidad de cómputo para inteligencia artificial, la memoria se está convirtiendo en uno de los principales cuellos de botella", explicaron los asesores de Bull Market Brokers. La empresa está bien posicionada también por la fabricación de soluciones destinadas a servidores, vehículos autónomos y robótica, además de avanzar en HBF, una tecnología que busca combinar una elevada capacidad de almacenamiento con mayor ancho de banda.