El empleo formal privado cayó en junio por 13° mes consecutivo y está en el mismo nivel que en 2014

El retroceso se concentra en la industria y el comercio, según los datos del SIPA. Por otra parte, los salarios reales de los asalariados privados no tuvieron variación y quedaron 0,8% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

El empleo no detiene la caída, tanto en el sector privado como en el Estado.

El empleo formal asalariado en el sector privado cayó por 13° mes consecutivo en junio y está en el mismo nivel que en 2014 . La pérdida del último año se concentró fundamentalmente en la industria manufacturera y el comercio, mientras que en el sector público se observó un recalentamiento en la destrucción de puestos de trabajo.

Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino ( SIPA ), en junio se perdieron 12.260 empleos asalariados registrados: 6.261 privados, 5.127 en el Estado y 872 en casas particulares. De este modo, desde que Javier Milei es presidente la caída neta es de 354.128 : 246.312 privados, 87.629 públicos y 20.187 en casas particulares.

"En el sector privado registrado llevamos 13 meses consecutivos de caída. En términos absolutos estamos en los mismos niveles de fines de 2014. Son casi doce años de estancamiento del empleo formal como tendencia general", subrayó Luis Campos , Investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma.

La industria sigue sufriendo las peores consecuencias de la crisis laboral y ya acumula 20 meses consecutivos en retroceso . Ahora está acompañada por el comercio, que encadena 13 meses seguidos en "rojo", y no tanto por la construcción, que luego de exhibir un fuerte derrumbe en 2024, estabilizó su nómina de puestos de trabajo formales (vale remarcar que este es uno de los sectores con mayor tasa de informalidad de toda la economía).

En cuanto a la performance en el sector público, Campos señaló que "la caída en junio fue fuerte". "Parecía haber tocado un piso a fines de 2025, pero en el segundo trimestre de este año volvió a caer", profundizó.

Hacia adelante, remarcó que "el adelanto de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de julio es relativamente alentador", ya que "si bien volvió a dar negativo, es un retroceso muy marginal".

El monotributo compensa de manera parcial la caída de asalariados, mientras los salarios no levantan cabeza

Vale remarcar que la contracción de empleos asalariados viene siendo parcialmente compensada por un incremento en la cantidad de monotributistas. En la era Milei fueron 169.026 los nuevos inscriptos, mientras que en junio hubo un alza de 4.360.

En cuanto a los salarios de los asalariados en el sector privado, el SIPA mostró una variación real prácticamente nula en junio. "Está un 0,8% debajo de noviembre de 2023. El problema más grande es el nivel: el 50% de los trabajadores registrados del sector privado cobra un salario de bolsillo inferior a $ 1.385.000", apuntó Campos.