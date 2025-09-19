SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
19 de septiembre 2025 - 08:13

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 19 de septiembre

dolar lupa.jpg
Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial cierra una semana de alta volatilidad, con su cotización mayorista operando sobre el techo de la banda cambiaria, mientras que en el sector minorista el promedio de las cotizaciones merodea los $1.500.

En el sector financiero, sin embargo, es donde se observan los mayores aumentos, con incrementos superiores al 4% diario y una cotización superior a $1.564.

En paralelo, los bonos en dólares profundizaron su caída este jueves y se desplomaron hasta 13,4%, en otra rueda teñida de rojo furioso en las pantallas, desatada ante una fuerte presión cambiaria e importantes ventas del Banco Central.

Live Blog Post

Tensión cambiaria: imponen cepo al dólar a directores de empresas financieras para frenar un "rulo" con el CCL

El objetivo de la autoridad monetaria es evitar que las empresas cancelen deuda al dólar CCL con divisas adquiridas previamente por sus miembros en el MULC, una maniobra anticipada por Ámbito.

Por Santiago Reina.

Live Blog Post

Tormenta cambiaria: ¿el 24-S podría ser la llave para atravesarla?, ¿hay luz al final del túnel? y el chiste sobre la banda

En busca de un “illuminati”, las órdenes de venta de bonos argentinos volaban por todos los cielos. Consultas sobre a qué “hincarle el diente”. Ya no se habla de porcentajes para el 26-O. La mala praxis con las reservas ya está hecha.

Live Blog Post

Fuerte tensión con el dólar: el BCRA vendió u$s379 millones para frenar al oficial, pero CCL y MEP saltaron hasta $1.564

El dólar volvió a operar en el umbral superior de la banda y el Banco Central por segundo día consecutivo salió a intervenir con ventas en el MULC. El miércoles se desprendió de u$s53 millones por primera vez desde abril y, en esta oportunidad, esa cifra subió significativamente y superó los tres dígitos: la autoridad monetaria vendió u$s379 millones, el mayor valor en cinco meses. Los paralelos, en tanto, se recalentaron con fuerza por encima de los $1.500.

Por Solange Rial.

Live Blog Post

Colapso de los bonos en dólares: se hundieron hasta 13,4% y el riesgo país superó los 1.400 puntos básicos

La intervención del BCRA con venta de reservas pusieron en alerta a los inversores. Temor por los futuros vencimientos de deuda. Las acciones profundizan su caída tras los reveses del Gobierno en el Congreso.

Por Erika Cabrera.

Live Blog Post

La city ve un esquema de bandas ya agotado y evalúa tres escenarios para el dólar después de las elecciones

Con un riesgo país cercano a los 1.300 puntos básicos, vencimientos de deuda de acá hasta enero por u$s8.100 millones y una importante merma de divisas a manos del Tesoro por la intervención preelectoral, al Gobierno no le queda casi margen de maniobra para estirar la vida útil del régimen cambiario. Este jueves, una de las consultoras más leídas del mercado dio su veredicto: tiene que salir a comprar dólares.

Por Solange Rial.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias