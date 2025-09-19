Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 19 de septiembre

Live Blog Post

Fuerte tensión con el dólar: el BCRA vendió u$s379 millones para frenar al oficial, pero CCL y MEP saltaron hasta $1.564

El dólar volvió a operar en el umbral superior de la banda y el Banco Central por segundo día consecutivo salió a intervenir con ventas en el MULC. El miércoles se desprendió de u$s53 millones por primera vez desde abril y, en esta oportunidad, esa cifra subió significativamente y superó los tres dígitos: la autoridad monetaria vendió u$s379 millones, el mayor valor en cinco meses. Los paralelos, en tanto, se recalentaron con fuerza por encima de los $1.500.

Por Solange Rial.