Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 19 de septiembre

El dólar oficial cierra una semana de alta volatilidad, con su cotización mayorista operando sobre el techo de la banda cambiaria, mientras que en el sector minorista el promedio de las cotizaciones merodea los $1.500.
Tensión cambiaria: imponen cepo al dólar a directores de empresas financieras para frenar un "rulo" con el CCL
El objetivo de la autoridad monetaria es evitar que las empresas cancelen deuda al dólar CCL con divisas adquiridas previamente por sus miembros en el MULC, una maniobra anticipada por Ámbito.
Por Santiago Reina.
Dejá tu comentario