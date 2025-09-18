Fuerte tensión en el dólar: el BCRA intenta contener el mayorista en $1.474,50 y los paralelos se escapan arriba de los $1.500







Con el dólar en el techo de la banda y la primera intervención oficial desde su instauración, el mercado anticipa días de tensión.

El dólar tocó el techo de la banda y los analistas observan los próximos pasos del Central. Imagen creada con Inteligencia Artificial

El dólar vuelve a tocar el umbral superior de la banda y obliga al Banco Central a intervenir con ventas en el MULC. El miércoles se desprendió de u$s53 millones por primera vez desde abril. La entidad monetaria ya se paró para defender el tipo de cambio en $1.474,5. Los paralelos, en tanto, se recalientan con fuerza por encima de los $1.500.

A su vez, el MEP vuelve a subir, esta vez avanza 2% a $1.514,74. Por su parte, el CCL asciende 1,7% y ya toca los $1.526,4. El blue, opera un poco por debajo de los financieros, y se consigue en esta jornada a $1.515. Y el dólar tarjeta está a un paso de los $2.000, ya que opera a $1.937.

A su vez, el dólar Banco Nación se consigue a $1.490, mientras que el dólar cripto sube a $1.534,39, según el promedio que realiza Coinmonitor. El tipo de cambio minorista que publica el BCRA abrió a $1.491,216.

Cabe resaltar que, en la jornada previa, recién en horas de la tarde se concretó la intervención por parte del BCRA, es que en las primeras operaciones fueron los propios privados los que pusieron fuertes ordenes de venta en el techo de la banda.

"Si la misma dinámica continúa, el BCRA podría estar vendiendo más de u$s100 millones diarios en jornadas en que el tipo de cambio abra en el techo de la banda. Esperamos que el régimen cambiario se mantenga hasta las elecciones del 26 de octubre, dentro de 26 días hábiles, lo que implicaría ventas potenciales en torno a u$s3 billones y u$s4 billones", expresaron desde Max Capital.

Por qué el mercado duda de la continuidad de las bandas Desde fines de junio el mercado empezó a mostrar mayor demanda de dólares. La eliminación de las LEFIs y la posterior suba de tasas fueron señales que generaron ruido entre los principales actores financieros. A esto se sumó la intervención oficial dentro de la banda a través del Tesoro, lo que debilitó la credibilidad del esquema. El golpe final llegó con la derrota del Gobierno en las legislativas, que aceleró las presiones sobre el tipo de cambio y forzó al BCRA a actuar antes de lo previsto. "¿Cómo sale el gobierno de esta encrucijada? Con plata o con política. El problema es que la plata que necesita es de color verde. ¿Sacará algún conejo de la galera? ¿Podría recibir algún apoyo extra del "amigo" Trump? Veremos. Algunos periodistas especializados volvieron a traer este tema a la mesa durante la jornada de ayer. ¿Sólo rumores infundados o existe efectivamente algo en concreto? No lo sabemos. Todo esto nos deja en un terreno poco fértil para que los activos financieros locales puedan subirse al "tren de la alegría" global", puntualizó Delphos Investment.

