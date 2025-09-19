El dólar cierra una semana al rojo vivo y con todas las miradas en la intervención del BCRA

Los mayores incrementos se observan en el sector financiero. Mientras, el BCRA comenzó a vender reservas durante los últimos días para frenar el tipo de cambio mayorista.

El dólar vuelve a cerrar una semana marcada por la fuerte volatilidad cambiaria , mientras que el Banco Central continuó vendiendo reservas este jueves para tratar de mantener al tipo de cambio por debajo del techo de la banda de flotación .

El dólar mayorista opera este viernes a $1.474,5 , un incremento mensual de 9,8%, mientras que el techo de la banda cambiaria se ubica en $1.475,3. La autoridad monetaria debió de desprenderse de u$s53 millones este miércoles para frenar a la divisa norteamericana, la primera vez desde abril. Este jueves esa intervención se disparó a u$s379 millones.

Sobre este punto, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el programa tras el cierre de la última jornada y buscó dar un mensaje de tranquilidad para los mercados. Aseguró que van a "vender hasta el último dólar en el techo de la banda" . El funcionario remarcó que "hay suficientes dólares para todos" y sostuvo que no va a haber cambios en la política monetaria porque el "programa es sólido".

En el tramo minorista, el tipo de cambio cerró en un promedio de $1.509,37 , de acuerdo al relevamiento diario que realiza el Banco Central. Se trata de un incremento semanal de 2,86%, mientras que en lo que va de septiembre ese incremento es de 10,8% . En el Banco Nación, la divisa cotiza levemente por debajo, a $1.495, y con un alza de 9,9% en los últimos cuatro días hábiles.

Salto en el dólar financiero y cepo para frenar un "rulo"

Donde se observan los mayores incrementos es en los dólares financieros. En el dólar MEP, que se vende a $1.535,40, el incremento semanal es de 3,3%, mientras que en el Contado con Liquidación (CCL) es de 4,3%, cotizando a $1.564,10.

Tal como adelantó Ámbito, este jueves el BCRA aplicó nuevas restricciones cambiarias para directores, gerentes, grandes accionistas -y familiares- de bancos y empresas financieras autorizadas a operar en el mercado oficial de cambios.

Es con el objetivo de frenar el "rulo" que muchas compañías estaban realizando para cancelar deuda al dólar CCL a partir de divisas adquiridas por "personas humanas".

Bajo este contexto, los bonos en dólares se derrumbaron hasta 8,6% en Wall Street, mientras que en la bolsa local se desplomaron hasta 13,4%. De esta forma, los rendimientos de la curva se dispararon a niveles de entre 17,7% y 26,1%.

Mercado paralelo: dólar blue y dólar cripto

Por su parte, el dólar blue se vende a $1.510 este viernes en las cuevas de la city porteña, con aumento en lo que va de esta semana de casi el 6%. Mientras, el dólar cripto se vende a $1.543,65, de acuerdo a Bitso.