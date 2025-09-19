Alerta amarilla para el fin de semana: cómo estará el clima el día de la Primavera







El AMBA espera una jornada con lluvias como previa de la primavera. El SMN emitió alerta amarilla por diversos fenómenos para distintos puntos del país.

El AMBA encara una mínima de 15 grados a la espera de lluvias. Mariano Fuchila

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un viernes caluroso con probabilidad de tormentas, como antesala de la llegada del Día de la Primavera. Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas, lluvias, vientos y Zonda para ocho provincias.

El 21 de septiembre marca el inicio de la primavera y Buenos Aires se transforma en una jornada de música, salidas y amigos al aire libre. La Ciudad y sus alrededores ofrece además de sus plazas y parques, una lista de lugares en la que se puede disfrutar este domingo, para compartir.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Este viernes se prevé una jornada con probabilidad de tormentas en la mañana y tarde, mejorando en la noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas rondarán entre los 15 y 21 grados.

Para el sábado continuarían las precipitaciones con un cielo mayormente nublado por la mañana y tormentas en la tarde y noche. Las marcas oscilarían entre 16 y 20 grados.

Finalizando el fin de semana, el domingo 21 de septiembre, Día de la Primavera, se espera una jornada con buen clima, pero un leve descenso térmico. El SMN informa cielo mayormente nublado, con 11 grados de mínima y 17 de máxima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1968984840042172677&partner=&hide_thread=false 19 SEP #Alertas para hoy:



#Tormentas

Lluvias intensas

20-60 mm

Ráfagas

Granizo



#Lluvia

10-30 mm



#Viento

60-75 km/h con ráfagas ≥ 90 km/h



#Zonda

30-50 km/h con ráfagas ≥ 70 km/h



Más info y recomendaciones: https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/6zxgVacJRW — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 19, 2025 Alerta por tormentas, lluvias, vientos y Zonda El organismo emitió alerta amarilla por tormentas para el interior de la provincia de Buenos Aires, en regiones como Gral Alvear, Gral Belgrano, Gral Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo, entre otros. El área será afectada tormentas de "variada intensidad, algunas localmente fuertes", acompañadas por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada se ubican entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. A su vez, las lluvias aplican para la zona cordillerana de Neuquén, Río Negro y Chubut, con valores sean entre 10 y 20mm. A la par, se esperan vientos para Mendoza, La Rioja y San Juan con velocidades entre 60 y 75 km/h y ráfagas de hasta más de 90 km/h.

Estas últimas tres, con Catamarca, esperan viento Zonda entre 30 y 50 km/h de velocidad y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.