El petróleo se dispara y vuelve a rozar los u$s100, mientras la incertidumbre en torno a la IA sacude al mercado

Los precios del petróleo alcanzan su nivel más alto en más de un mes, después de que los hutíes de Yemen anunciaran que habían atacado dos petroleros saudíes, lo que aumentó los temores de que la interrupción del suministro mundial de petróleo pudiera extenderse más allá del estrecho de Ormuz.

Las acciones globales caen debido a la inquietud por el creciente gasto en inteligencia artificial (IA) , que contrarrestó el sólido informe de resultados de Alphabet — casa matriz de Google —, mientras que el alza de los precios del crudo impulsó al alza los rendimientos de los bonos. El petróleo sube por quinto día consecutivo luego de que los huties de Yemen abrieran un nuevo frente en el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán .

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Además del renovado conflicto por el control del estrecho de Ormuz , los hutíes — alineados con Irán — atacaron buques petroleros saudí en el estrecho de Bab el-Mandeb , intentando imponer un bloqueo naval a Arabia Saudí .

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní informó que un petrolero se incendió tras una explosión mientras intentaba seguir una ruta minada en la zona sur del estrecho de Ormuz , cerca de la costa de Omán, y que otros dos buques tuvieron que regresar .

La Guardia afirmó que e l estrecho estaba bajo su control y "completamente cerrado" mientras continuaban las acciones estadounidenses en la región, advirtiendo que ningún petrolero podría entrar o salir sin coordinación con Irán.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 4,93% hasta u$s98,72 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanzaba un 4,48%, hasta los u$s90,68 el barril.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — exhiben subas moderadas en todos los tramos, con incrementos de hasta 0,5% en el bono a 5 años.

Petróleo al alza: el crudo cotiza cerca de los u$s100 por ataque en Medio Oriente. Depositphotos

Las claves de la jornada en los mercados

Alphabet elevó su previsión de gastos de capital a hasta u$s205.000 millones este año, reavivando la preocupación por la falta de disciplina fiscal en la carrera por dominar la inteligencia artificial.

La empresa matriz de Google aumentó sus proyecciones de gastos de capital para el año a un rango de entre u$s195.000 y u$s205.000 millones, frente a la previsión anterior de u$s190.000 millones.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,44% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,55%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,46% a la baja.

En Europa, el Euro Stoxx baja 1,09%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán retrocede 0,90% y el CAC francés acompaña con una caída 1,30%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,27%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,28%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,25%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 4,40% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,39%.