Dólar hoy y dólar blue hoy en vivo: a cuánto operan este miércoles 28 de junio

Qué es el efecto FOMO y cómo impacta en el trade electoral

¿Qué es el efecto FOMO?es ese concepto que se utiliza para definir esa sensación de que "se está perdiendo algo" en el mercado. Observás como sube todo y no estás seguro si es momento de entrar o no. El miedo "a quedarse afuera" no sólo se aplica al trading, pero en el caso de los mercados financieros y en medio del trade electoral, este sentimiento es más común de lo que parece.