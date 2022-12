El súper dólar cayó ante una mejora del apetito por el riesgo tras datos económicos

A su vez, tanto el S&P 500 como el Dow subieron en la jornada, mientras que las divisas relacionadas con las materias primas, como los dólares de Australia, Nueva Zelanda y Canadá, ganaron terreno frente al billete verde. Los inversores también vendieron bonos del Tesoro, lo que elevó los rendimientos.

"Las bolsas se sienten hoy un poco más cómodas. No parece haber pánico", dijo Amo Sahota, director ejecutivo de la consultora de divisas Klarity FX y añadió: "Los datos de inflación se mueven en la dirección correcta, aunque no lo suficientemente rápido, y el crecimiento de la economía estadounidense no se ha visto obstaculizado de forma significativa".

Se espera que la Reserva Federal suba las tasas de interés sólo 25 puntos básicos en su próxima reunión, en enero, tras varias alzas de mayor magnitud. Por la tarde, el euro se fortalecía un 0,2%, a 1,0616 dólares.

Frente a la moneda japonesa, sin embargo, el dólar subió un 0,4%, a 132,89 yenes. La divisa nipona se encaminaba a una caída semanal del 2,7%, después de que el Banco de Japón (BOJ) modificó a principios de semana una política clave del mercado de bonos.

El índice dólar, que compara la moneda estadounidense con una canasta de seis divisas, cotizaba con pocos cambios en 104,35.