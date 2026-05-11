Conmoción por explosión e incendio en Santa Cruz: murió un bebé, dos adultos y buscan víctimas bajo los escombros

La explosión ocurrió en un complejo habitacional de Perito Moreno y dejó además siete heridos. Investigan una posible fuga de gas.

La explosión ocurrió en un complejo habitacional de Perito Moreno y dejó tres víctimas fatales.

Una explosión seguida de un incendio destruyó durante la noche del domingo parte de un complejo habitacional en Perito Moreno, Santa Cruz, y provocó la muerte de un bebé de dos meses y dos adultos mayores , mientras equipos de rescate continúan buscando posibles víctimas entre los escombros. Además, al menos siete personas resultaron heridas y varias debieron ser trasladadas de urgencia a distintos hospitales de la provincia.

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El estallido ocurrió en un complejo compuesto por tres viviendas y, según trascendió de manera extraoficial, habría sido provocado por una fuga de gas en una de las unidades. La detonación destruyó al menos uno de los departamentos y las llamas rápidamente se expandieron hacia las construcciones contiguas.

Bomberos y policías trabajaron durante horas entre los escombros para rescatar a los heridos.

Las imágenes del lugar mostraron un escenario devastador: fuego saliendo de las ventanas superiores, una intensa columna de humo negro y parte de la estructura reducida a escombros.

Bomberos y efectivos policiales llegaron rápidamente a la zona para intentar controlar el incendio y rescatar a las personas atrapadas. Las autoridades además acordonaron el perímetro para facilitar el operativo y evitar que vecinos se acercaran al área afectada.

Siete heridos y traslados de urgencia

Entre las personas heridas se encontraban cuatro niños y tres adultos, quienes fueron derivados inicialmente al hospital local. Debido a la gravedad de las lesiones, una mujer tuvo que ser trasladada de urgencia a terapia intensiva en la localidad de Las Heras.

Además, tres menores fueron enviados al Hospital Zonal de Caleta Olivia para recibir atención especializada, mientras otros dos jóvenes con quemaduras leves permanecían bajo observación médica en Perito Moreno.

Los equipos de emergencia continuaban removiendo escombros durante las primeras horas posteriores a la explosión ante la posibilidad de encontrar nuevas víctimas atrapadas.

El Gobierno provincial activó un operativo de asistencia

Tras conocerse la tragedia, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, expresó públicamente sus condolencias y aseguró que las familias afectadas recibirán acompañamiento estatal.

“Mi pesar a cada familia que sufre”, publicó el mandatario provincial en sus redes sociales.

Embed LAS IMÁGENES Y LAS NOTICIAS QUE LLEGAN DESDE PERITO MORENO SON REALMENTE MUY TRISTES Y DOLOROSAS.



Estamos atravesando horas de enorme angustia por la tragedia ocurrida tras el incendio de una vivienda en la localidad.



Desde el primer momento instruí a todo mi Gabinete para que… — ClaudioVidal (@ClaudioVidalSer) May 11, 2026

Las áreas de Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Educación activaron protocolos especiales para asistir a los damnificados. Además, la ministra Soledad Boggio y el ministro Pedro Prodromos viajaron hasta Perito Moreno para supervisar el operativo y coordinar la ayuda.

Una vez finalizadas las tareas de emergencia, la Justicia avanzará con la investigación para determinar con precisión qué provocó la explosión y cómo se originó el incendio.