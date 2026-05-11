Dólar: pese al rebote semanal, la oferta de divisas sostiene la estabilidad cambiaria + Seguir en









El tipo de cambio oficial acumuló una suba de 0,5% en la semana, mientras el mercado monitorea el ritmo de compras del Banco Central y la llegada de divisas del campo. El REM volvió a mostrar expectativas de desinflación lenta y un dólar más estable hacia fin de año.

El tipo de cambio continúa contenido por la mayor oferta del agro. Imagen: Freepik

El dólar oficial cerró la primera semana operativa de mayo con saldo positivo, en un contexto marcado por una mayor actividad en el mercado cambiario, la continuidad de las compras del Banco Central y un flujo todavía fluctuante de oferta privada de divisas.

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En el segmento mayorista, el tipo de cambio avanzó dos pesos el viernes y cotiza este lunes en $1.398 para la venta. De esta manera, acumuló una suba semanal de siete pesos o 0,5%, luego del feriado del 1° de mayo y en medio de una demanda privada algo más activa. A pesar del rebote, el dólar continúa lejos del techo de la banda cambiaria oficial, que actualmente se ubica en torno a los $1.718. La distancia entre ambos niveles ronda el 22,9%, reflejando que el mercado todavía no convalida expectativas de una devaluación brusca en el corto plazo.

El mercado mira las compras del Banco Central Uno de los focos centrales para los operadores continúa siendo el ritmo de acumulación de reservas del BCRA. El economista Gustavo Ber explicó que el dólar mayorista “continúa transitando una etapa de ligeras oscilaciones en torno a los $1.395”, aunque advirtió que el mercado sigue atentamente la dinámica de compras oficiales.

“Ocurre que dicha condición resulta necesaria en busca de que pueda avanzarse con decisión en la acumulación de reservas, lo cual no sólo ayudaría a seguir comprimiendo el riesgo país sino también a transitar un 2027 con menor volatilidad”, señaló el analista.

En esa misma línea, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, sostuvo que el mercado sigue esperando una mayor liquidación de la cosecha gruesa. “El mercado sigue atento a las compras de dólares del BCRA, con una cosecha gruesa que aún tarda en materializarse producto de lluvias que demoran la liquidación, aunque eso, sumado a exportaciones de energía y colocaciones de bonos en el exterior, deberían proveer oferta”, explicó.

Además, remarcó que la dinámica cambiaria de los próximos meses dependerá del equilibrio entre oferta y demanda de divisas, junto con la evolución monetaria e inflacionaria. bcra-dolar-reservas.png Uno de los focos centrales para los operadores continúa siendo el ritmo de acumulación de reservas del BCRA. La Ciudad logró financiamiento récord y Milei anticipó un “Súper RIGI” Dentro de las noticias financieras de la semana, el mercado también destacó la colocación internacional de deuda realizada por la Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según un informe de IEB, la Ciudad colocó u$s500 millones a una tasa de 7,375%, en lo que representó “el costo de financiamiento más bajo de su historia desde su autonomía en 1996”. La operación recibió ofertas por más de u$s3.000 millones, reflejando el interés de inversores internacionales por activos argentinos de mejor calidad crediticia. En paralelo, el presidente Javier Milei anunció que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para crear un nuevo esquema denominado “Súper RIGI”, que buscará ampliar beneficios para sectores considerados estratégicos y atraer nuevas inversiones y generación de divisas en los próximos años.

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