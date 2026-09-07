Dólar: qué espera el mercado luego del respiro cambiario de la semana pasada

El mayorista terminó el viernes en $1.508 y anotó su primera caída semanal desde mediados de agosto. La city anticipa una depreciación gradual hacia fin de año, mientras las tasas, la inflación y la demanda de cobertura aparecen entre las claves para las próximas ruedas.

El dólar vuelve al centro de la atención este lunes , cuando el mercado retome las operaciones después de una semana en la que el tipo de cambio mayorista mostró mayor calma y terminó nuevamente por debajo de los $1.510. La mirada de la city estará puesta en si esa estabilidad logra sostenerse en las próximas ruedas y en cómo evoluciona la demanda de cobertura de cara a los últimos meses del año.

El mayorista cerró el viernes en $1.508 , luego de acumular tres bajas consecutivas. En el balance semanal retrocedió 0,3%, equivalente a $4, y registró su primera caída semanal desde mediados de agosto .

La última rueda dejó además un volumen elevado: en el segmento de contado se negociaron USD 736,3 millones , después de que durante la semana se registraran jornadas con una fuerte actividad en el mercado.

Así, el dólar comenzará este lunes desde los $1.508 , todavía lejos del techo del esquema de bandas cambiarias y luego de haber alcanzado los $1.515 durante las jornadas de mayor presión de fines de agosto.

De cara a la apertura, una de las referencias será el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que mostró una corrección a la baja de las previsiones cambiarias.

El dólar comenzará este lunes desde los $1.508, todavía lejos del techo del esquema de bandas cambiarias

La mediana de los 47 participantes ubicó al dólar en $1.530 para septiembre, $15,80 por debajo de lo proyectado en el relevamiento anterior. Para diciembre, en tanto, el mercado espera un tipo de cambio de $1.630, frente a los $1.652 previstos un mes atrás.

Los futuros muestran una expectativa algo menor. Al cierre del viernes, el mercado descontaba un dólar mayorista de aproximadamente $1.528 para fines de septiembre y $1.609 para diciembre.

En ambos casos, las proyecciones apuntan por ahora a un deslizamiento gradual del tipo de cambio durante los próximos meses, sin incorporar un salto abrupto desde los niveles actuales.

El próximo dato de inflación será especialmente relevante. El REM estima que el IPC de agosto se ubicó en 1,7% mensual, al igual que la inflación núcleo. Si el dato oficial confirma una desaceleración por debajo del 2%, podría fortalecer el rendimiento real de las colocaciones en pesos y moderar los incentivos para dolarizar carteras.

Desde Mills Capital también destacaron que, en el escenario base, las tasas en pesos todavía ofrecen un rendimiento acumulado superior tanto a la inflación como a la depreciación esperada del dólar hacia diciembre. Mientras ese diferencial se mantenga, existiría un incentivo para sostener posiciones en moneda local.

El interrogante será si el dólar logra prolongar la calma con la que terminó la semana pasada o vuelve a aparecer una mayor demanda de cobertura a medida que avanza septiembre y comienza a ganar peso en las expectativas el escenario electoral de 2027.