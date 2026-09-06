Elecciones en Alemania: con altas chances, la ultraderecha va por su primer gobierno regional

Los habitantes de Sajonia-Anhalt acudieron a las urnas en una votación clave para la AfD, que podría convertirse en la primera fuerza de extrema derecha en gobernar un estado alemán desde la Segunda Guerra Mundial.

El candidato de la AfD en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, llega a un colegio electoral para votar en las elecciones regionales del 6 de septiembre de 2026.

Los habitantes de Sajonia-Anhalt votaron este domingo en una elección que podría marcar un antes y un después en la política de Alemania . La AfD, partido de extrema derecha y contrario a la inmigración , tiene la posibilidad de convertirse en la primera fuerza de ese sector en gobernar un estado del país desde la Segunda Guerra Mundial.

La región, ubicada al este de Alemania y con unos 2,1 millones de habitantes, representa hasta ahora la oportunidad más concreta para que la AfD llegue al poder a nivel estatal. El resultado también será seguido de cerca por el gobierno nacional, en un momento de fuerte malestar entre los votantes por la situación económica.

Una eventual victoria sería especialmente significativa para la formación, que fue creada hace 13 años y ya se consolidó como la principal fuerza opositora en el Parlamento federal . Su respaldo es particularmente fuerte en el este del país, donde persisten diferencias económicas y políticas respecto de otras regiones.

El candidato de la AfD para ocupar el cargo de gobernador, Ulrich Siegmund , aseguró durante la campaña que “aquí escribiremos historia” . Sin embargo, el triunfo electoral no necesariamente garantizaría que pueda formar un gobierno. Para conseguirlo, la fuerza necesita alcanzar una mayoría absoluta en el Parlamento regional.

El principal obstáculo es el llamado “cortafuegos” , la política de los partidos tradicionales de evitar acuerdos con la AfD. La rama regional de la formación fue clasificada por los servicios de inteligencia internos como un grupo de ultraderecha, una decisión que reforzó el rechazo de otras fuerzas a negociar con ella.

Los dirigentes nacionales de la AfD, Alice Weidel y Tino Chrupalla, defendieron la posibilidad de que el partido gobierne y plantearon la inmigración como uno de los principales ejes de su campaña. Ambos sostuvieron que una mayoría absoluta sería “casi la única oportunidad de cambiar de rumbo”.

Merz advierte por el impacto de una victoria de la AfD

Desde la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el canciller Friedrich Merz advirtió sobre las consecuencias económicas de una eventual mayoría de la AfD. Según señaló, una victoria de un “partido populista de derecha” podría generar dudas entre los inversores internacionales a la hora de apostar por Sajonia-Anhalt.

El actual gobernador, Sven Schulze, pertenece a la CDU y descartó trabajar con la AfD. Si la formación de extrema derecha consigue el primer lugar pero no alcanza la mayoría absoluta, Schulze podría intentar formar una alianza con otros partidos. Ese escenario, sin embargo, también presenta dificultades debido a la negativa de la CDU a pactar con la izquierda.

La jornada electoral será además una señal para el resto del país. Alemania tendrá nuevas votaciones regionales el 20 de septiembre en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Berlín, por lo que el resultado de Sajonia-Anhalt podría anticipar parte del escenario político que enfrentará la CDU y el gobierno de Merz.