Javier Milei pisa el acelerador y redobla la ortodoxia económica frente al desafío electoral del 2027

El Presidente reafirma su decisión de no cambiar "ni la política fiscal ni monetaria" y asegura que mantendrá el rumbo sin concesiones electorales. Este lunes encabeza nueva reunión de Gabinete.

Javier Milei está decidido a darle más dinamismo a su gestión y a continuar “poniéndose al hombro” el Gobierno, como demostró en las distintas apariciones públicas que tuvo la semana pasada, según se comenta en la Casa Rosada. Este lunes retomará la actividad encabezando la reunión de gabinete nacional .

En estos encuentros, el primer mandatario dedica la mayor parte del tiempo a “trazar la línea política” frente a sus principales colaboradores, cumpliendo un rol de “liderazgo”, señalan en el entorno presidencial.

Esto no quiere decir, aclaran, que no haya intercambio de opiniones entre los ministros, pero supone un estilo de conducción distinto al de otros mandatarios. Por caso, quienes compartieron la gestión de Mauricio Macri recuerdan que el ex presidente tenía como modalidad fundamental recibir y tomar nota de informes sobre los resultados de las distintas áreas del gobierno.

En el discurso que dio este viernes en la Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Milei reiteró que mantendrá el rumbo económico sin concesiones electorales. Afirmo que “ voy a redoblar la ortodoxia” y “no voy a cambiar ni la política fiscal ni la política monetaria”. Argumentó que suavizar el control de la emisión traería la inflación de regreso y que su meta prioritaria sigue siendo eliminarla por completo.

El presidente está convencido, como señaló en distintas oportunidades, que está realizando el "el mejor gobierno de la historia argentina". Lo volvió a plantear en el encuentro del IAEF al asegurar que su gestión fue la que “ tomó más medidas pro-pobres de la historia" , empezando por el control de la inflación –beneficiando a los que menos tienen–.

Milei parece haber tomado la decisión de tener un mayor protagonismo personal para defender su gestión, según se especula en entornos libertarios. En este sentido, se dice que se siente alentado por la perspectiva del apoyo del presidente estadounidense Donald Trump al reclamo argentino por la soberanía en las Islas Malvinas.

En medios oficiales remarcan que podría darse un giro en la posición norteamericana sobre el conflicto (históricamente neutral) en parte gracias a la relación de “confianza” que cultivó Milei con Trump.

Agregan que además la instalación de una base naval integrada en el puerto de Ushuaia con el apoyo de los Estados Unidos (anunciada por Milei en su discurso del jueves en cadena nacional) es de interés estratégico para la Casa Blanca.

De esta forma se bloquea el interés manifestado por el gobierno de China de desarrollar la infraestructura portuaria en Tierra del Fuego. Precisamente, la prioridad de la diplomacia estadounidense es frenar el avance de los intereses chinos en la región. Y Ushuaia es un punto geográfico clave porque permite el control del paso bioceánico, a través del estrecho de Magallanes, y es, asimismo, una puerta de entrada a la explotación de los recursos de la Antártida.

La cuestión Malvinas también tuvo repercusión interna en el poder. Dicen que significó un punto a favor del asesor Santiago Caputo, que mantiene contactos directos con la administración republicana, como así también para el canciller Pablo Quirno.

Inflación y salarios

El Gobierno también espera tener buenas noticias el próximo jueves cuando el INDEC difundirá el índice de precios al consumidor de agosto. Las consultoras privadas estiman que el mes pasado la inflación se ubicó entre 1,5 y 1,9%, por debajo del 2,1% registrado en julio.

De confirmarse esta desaceleración, los salarios acordados en paritarias volverían a ganarle, por cuarto mes consecutivo, a la inflación. En agosto el promedio de incremento de estas remuneraciones fue de 2,3%, según Synopsis.

Desde mediados del año pasado y hasta abril último, los aumentos salariales resueltos en las paritarias no lograron ganarle al índice de precios. Pero desde mayo se revirtió la situación y los sueldos acumulan una suba de 10,8%, con un avance real contra la inflación del orden de 2,5%.

Estas cifras contrastan con el malhumor social por la situación económica que revelan distintas encuestas. Así, la última de Zentrix muestra que 53,2% de los consultados señalan que ya se les acabó la paciencia para esperar resultados económicos.

Las mediciones de opinión coinciden en reflejar que la pérdida de poder adquisitivo del salario es una de las mayores preocupaciones de la gente. En esta percepción influyó la recomposición de las tarifas y en los últimos meses se sumó el problema de los pagos de los créditos que contrajeron las familias.

La carga de la deuda (capital e intereses) subió 8 puntos porcentuales hasta a 20% de los ingresos totales (incluyendo salarios formales e informales) hacia fin de año, según la consultora Eco Go. Este número es casi el doble del impacto de las tarifas sobre los presupuestos de las familias y explica en gran medida la caída en el ingreso disponible.

En la actualidad, estima que la proporción de la cartera en mora de las familias llega a un récord de 13,7%. Sucedió que, a diferencia del pasado, cuando la inflación licuó los pasivos, ahora las tasas de interés son muy positivas. Así, mientras en 2023 la tasa real promedio era 13,5% negativa, ahora se tornó 53% positiva.

La mayor proporción del ingreso destinada a pagar los servicios públicos y las deudas supone una reducción de los recursos con que cuentan los hogares para afrontar otros gastos y deprimen el consumo masivo. Con relación a fines de 2023 el ingreso disponible (descontando estas erogaciones) cayó más de 20%.

Dudas electorales

En este contexto, en círculos empresarios se plantean interrogantes de cara a las elecciones del año que viene. Si bien Milei mantiene una base de sustento importante, el problema es que enfrenta un polo opositor que torna incierta la continuidad de sus políticas si alguien lograra liderar el descontento (algo que todavía no se observa), según concluyen distintos análisis políticos.

Los acuerdos con sectores afines que viene impulsando el oficialismo (aún sin concretar) apuntan a mejorar la performance electoral. Aun así, a esta altura parece difícil que Milei gane en primera vuelta. Esto plantea un gran problema a La Libertad Avanza, la presencia de un conjunto de votantes opositores muy sólido que se ubica por encima del 45%, según Synopsis.

El núcleo duro del mileismo suma 20% del electorado y 33% representa un sector de centro moderado eventualmente dispuesto a acompañar a los libertarios, pero 47% manifiesta ser decididamente opositor, sostiene la consultora que dirige Lucas Romero.

Los resultados de Zentrix son peores para el oficialismo. De cara a 2027, 54,8% sostiene que jamás votaría a Milei contra 39,7% que sí lo haría (26,5% afirma que volvería a apoyarlo y 13,2%