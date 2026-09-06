Créditos hipotecarios: el BCRA pone en marcha el fondeo de ANSES a bancos con una primera licitación por $200.000 millones

El esquema contempla diez subastas por un total de $2 billones para financiar préstamos hipotecarios. Los bancos que accedan a los fondos deberán ofrecer créditos a una tasa máxima de UVA + 7,5%.

La medida llega en un momento de menor dinamismo del mercado hipotecario.

El Banco Central (BCRA) pondrá en marcha este lunes el nuevo esquema de fondeo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES destinado a impulsar el crédito hipotecario. La iniciativa comenzará con una primera licitación por $200.000 millones entre las entidades financieras.

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El mecanismo forma parte del paquete de medidas anunciado dos semanas atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo , con el objetivo de ampliar el financiamiento para la compra de viviendas y apuntalar la actividad económica.

En esta primera operación, el FGS licitará $200.000 millones que serán colocados en bancos mediante plazos fijos UVA . El Banco Central actuará como agente financiero de ANSES en las operaciones.

El programa completo prevé canalizar hacia las entidades financieras $2 billones , equivalentes a unos u$s1.300 millones, a través de diez licitaciones de $200.000 millones cada una .

Los depósitos UVA tendrán plazos de uno y cinco años , con tasas mínimas de 2,5% y 4,5% , respectivamente. El objetivo es que los bancos utilicen esos recursos para financiar nuevas líneas hipotecarias.

Créditos hipotecarios: cuáles serán las condiciones

El esquema establece una serie de requisitos para las entidades que busquen acceder al fondeo. Cada banco podrá adjudicarse como máximo el 20% del monto ofrecido en cada licitación. A su vez, los recursos deberán trasladarse a préstamos hipotecarios con una tasa máxima de UVA + 7,5%. Una vez recibido el fondeo, las entidades tendrán un plazo de 90 días para colocar los créditos.

La condición podría generar cambios principalmente entre aquellos bancos que actualmente ofrecen líneas hipotecarias por encima de ese nivel. Para acceder a los recursos del FGS deberán adecuar sus tasas al límite establecido por el programa.

En cambio, las entidades que ya ofrecen créditos a UVA + 7,5% o por debajo de ese nivel no necesariamente tendrán incentivos para realizar nuevas reducciones, aunque podrán acceder a una fuente de financiamiento de mayor plazo.

Las dudas de los bancos antes de la primera licitación

A horas de la puesta en marcha del mecanismo, entre las entidades financieras todavía existen interrogantes sobre algunos aspectos de las subastas.

Una de las principales dudas es si los bancos podrán ofrecer tasas superiores a los mínimos establecidos para los plazos fijos UVA con el objetivo de captar una mayor proporción de los fondos disponibles.

También resta conocer qué ocurrirá con los clientes que contrataron previamente préstamos hipotecarios a tasas superiores al nuevo máximo de UVA + 7,5% y cuáles serán los tiempos efectivos para que los recursos obtenidos en las licitaciones se traduzcan en nuevos créditos.

Si el cronograma avanza según lo previsto, las entidades estiman que los primeros préstamos financiados bajo el nuevo esquema podrían comenzar a otorgarse entre noviembre y diciembre.

Los créditos estarán destinados a más de 10 mil viviendas Pexels

El crédito hipotecario busca recuperar impulso

La medida llega en un momento de menor dinamismo del mercado hipotecario. Actualmente, el monto promedio de los préstamos ronda los u$75.000, equivalentes a cerca de $100 millones, con plazos promedio de aproximadamente 23 años y tasas cercanas al 7%.

Durante 2025 se otorgaron alrededor de 44.000 créditos hipotecarios, mientras que para 2026 se proyectan unos 30.000 préstamos, lo que implicaría una caída cercana al 34% interanual.

Con el fondeo del FGS, el Gobierno busca ampliar la disponibilidad de recursos de largo plazo para las entidades y sostener la oferta de financiamiento para vivienda.