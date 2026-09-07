Charlas de quincho: la Rosada sin yerba, economistas cruzados y cuatro sillones

Entre reclamos por la reactivación y el clima electoral, la política dejó escenas y cruces durante toda la semana. Economistas en acalorado debate rodeados de pizzas, Milei entre empresarios y militantes en Misiones, tensión en la Rosada y una nueva pelea en el peronismo bonaerense.

La política empezó a pedirle al Gobierno algo más que orden macroeconómico. Javier Milei lo sabe y en los últimos días dejó algunas señales de que comenzó a tomar nota. La reactivación, todavía esquiva para buena parte de la economía, se metió definitivamente en la agenda electoral y obliga a la Casa Rosada a ensayar movimientos que hasta hace poco parecían ajenos al libreto libertario. No es casual que empresarios e inversores empiecen a reclamar un puente para atravesar el ajuste, mientras el oficialismo busca alguna respuesta sin renunciar al relato que construyó durante casi tres años.

También hubo movimientos fuera de la economía. Malvinas volvió a ocupar un lugar inesperado en el discurso presidencial , después de una primera etapa marcada por la reivindicación de la autodeterminación de los isleños y por algunos silencios incómodos frente a Londres. El cambio no necesariamente anticipa una nueva política exterior, pero sí muestra una Casa Rosada más atenta al clima que la rodea. Algo parecido ocurre con el vínculo con gobernadores, con el PRO y hasta con sectores empresarios: la proximidad de 2027 empieza a ensanchar los límites del pragmatismo libertario .

Las escenas de la semana fueron dejando rastros de esa tensión. En Misiones, Milei volvió a refugiarse en el tono más duro ante empresarios mientras, a pocos kilómetros, productores yerbateros intentaban hacer llegar sus reclamos. En Hotelga, tres economistas discutieron a los bifes sobre dólar, empleo y actividad frente a hoteleros y gastronómicos. Y en Malvinas Argentinas, la UIA volvió a pedir un “puente” para la industria, aunque el funcionario de Economía enviado al encuentro prefirió escuchar y retirarse sin hablar. La pelea bonaerense, a la orden del día.

La sala de periodistas de la Casa Rosada otra vez en protagonista de una situación desagradable. En este caso, durante el fin de semana, ingresaron “amigos de lo ajeno” y revisaron cajones y se llevaron yerba, azúcar y otros productos de almacén.

Estos hurtos también han ocurrido en otras dependencias de la Casa Rosada en la gestión de Milei y, siempre se llevan a cabo los fines de semana, que queda una guardia más pequeña. Este tipo de hechos nos son novedosos, pueden darse incluso en empresas privadas. Pero, en la Rosada suele pasar, especialmente, cuando los sueldos son bajos . No casualmente ese lunes dieron a conocer los aumentos a las Fuerzas de Seguridad .

Vale aclarar que este tipo de robos también ocurrieron en otros gobiernos. Lo único a destacar es que esta vez dejaron desordenado. Y puede responder a dos cosas: pasó alguien de Casa Militar y se fueron apurados o quisieron dar un mensaje a Ibáñez el jefe de la Casa Militar, con quien están descontentos.

“Robos hubo siempre”, recuerdan los empleados con varias décadas en la Casa Rosada. Durante el gobierno de Néstor Kirchner se robaron 8 aparatos Nextel del área presidencial. Es más, en otra ocasión, se robaron la computadora del entonces secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Se hizo una investigación y al final por las cámaras que están en los pasillos descubrieron quién había sido.

En la gestión de Milei robaron en el Museo y en diferentes oficinas. En el caso del Museo se robaron una computadora que luego apareción en el horno de la cocina, unos auriculares y una memoria. Hay robos constantes en todas las oficinas, incluso en cocinas, por eso todo debe permanecer bajo llave. Pero, pocas veces trascienden.

¿Qué se robaron en la sala? Poco y nada: cartones de leche, paquetes de yerba, unas tazas y comida de la heladera. Ante el hecho, primero además de pesonal de Casa Militar, dio la cara Leandro Cano, aubsecretario de Prensa y Actos de Gobierno.

Luego enviaron a la Policía Federal y la denuncia judicial la habría hecho la Policía y cayó en el Juzgado de Martínez Di Giorgi. "Estuvieron más de una hora, revisaron todo, hicieron fotos, videos, levantaron huellas", señalaba una persona que conoce el área.

Misiones: micros con militantes y desaire a yerbateros

Este viernes Javier Milei pisó suelo misionero por primera vez desde que es presidente para cerrar la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realizó en un exclusivo resort cinco estrellas, inmerso en plena selva subtropical de Iryapú. Hasta allí llegó acompañado por parte de su círculo más cercano y habló durante más de una hora ante empresarios, ejecutivos y referentes del mundo financiero.

Ante los hombres de las finanzas, Milei ratificó que no piensa mover una coma del programa económico, aun con las elecciones de 2027 cada vez más cerca. “No voy a cambiar ni la política fiscal ni la política monetaria”, aseguró. Y explicó que, si por “un capricho electoral” modificara ahora el rumbo que defendió durante toda su vida, perdería su propia credibilidad. “Yo acá entré por el bronce”, lanzó. La definición fue acompañada por otra promesa: “No vamos a aflojar ni un milímetro” con la disciplina fiscal.

También rechazó las críticas por el nivel del dólar y la falta de actividad. Reivindicó el récord de exportaciones, el superávit de cuenta corriente y aseguró que 13 de los 15 sectores que mide el EMAE están creciendo. “Los datos son los datos”, insistió. Incluso se animó a proyectar el escenario posterior a las próximas elecciones: si el oficialismo logra una buena elección y mejora su representación en el Congreso, pidió a los empresarios que “se abrochen los cinturones” porque llegará una nueva aceleración de las reformas.

Milei en Misiones, donde participó en el evento del IAEF.

El tono, sin embargo, se fue calentando con el correr de los minutos. Milei volvió a cargar contra periodistas, opositores y empresarios que considera prebendarios, y calificó de “relatos” las advertencias sobre atraso cambiario, morosidad y un supuesto giro keynesiano del Gobierno. Un día después de ensayar un registro más presidencial al hablar de Malvinas, en Misiones recuperó rápidamente su versión más combativa. Desde el IAEF resaltaron la buena convocatoria política conseguida para la convención, aunque lamentaron que tampoco este año lograran sentar a representantes del peronismo en algunos de los paneles.

La visita presidencial no terminó entre ejecutivos. Tras el discurso, Milei cambió el auditorio empresario por uno militante. Se trasladó hasta otro hotel ubicado a pocos kilómetros, adonde habían llegado varios micros con seguidores libertarios. Lo recibieron con cánticos contra el kirchnerismo y el Presidente se acercó a saludarlos. La concentración fue intensa pero breve: cerca de la medianoche ya no quedaba nadie.

La contracara estaba también a pocos kilómetros. Productores yerbateros se movilizaron para intentar acercar su reclamo a la comitiva presidencial, en medio de la crisis provocada por el derrumbe del precio de la hoja verde y la desregulación del mercado. No tuvieron suerte. Rodeado por un fuerte operativo policial, Milei abandonó la zona sin contacto con ellos. Así, la primera visita presidencial a Misiones dejó tres postales en pocas horas: ejecutivos financieros en un cinco estrellas, militantes llegados en micros y yerbateros que no consiguieron acercarse al Presidente.

Economistas cruzados, entre pizzas y empanadas

Hubo pizzas, empanadas, chefs de todo el país y bastante movimiento empresario en Hotelga 2026, que cerró el viernes con 15.600 visitantes. Pero uno de los platos más picantes no salió de los hornos. Matías Kulfas, Antonio Aracre y Osvaldo Giordano protagonizaron un intenso debate sobre el rumbo económico, con empresarios hoteleros y gastronómicos como espectadores privilegiados. La discusión arrancó con diferencias sobre el diagnóstico y rápidamente aterrizó en uno de los temas que más inquietan al sector: el dólar, la actividad y la falta de reactivación del consumo.

Kulfas fue quien cargó con mayor dureza contra el programa económico. El exministro rechazó incluso la definición de una Argentina que marcha a “dos velocidades”. “Eso parecería que una vuela y otra va más despacio”, planteó. Según su lectura, campo, energía, minería y finanzas crecieron 30% desde la llegada de Javier Milei, mientras que el resto avanzó apenas 2,5%. Y agregó un dato para reforzar el argumento: los sectores que vuelan explican apenas entre 5% y 6% del empleo. También apuntó contra el tipo de cambio y sostuvo que el Gobierno “se apuró en anclar el dólar”, con consecuencias directas para actividades como turismo, gastronomía e industria.

Giordano, Kulfas y Aracre animaron una discusión calurosa.

Ahí saltó Aracre. El exCEO de Syngenta defendió que los sectores que hoy encabezan el crecimiento estuvieron “absolutamente reprimidos” durante las últimas dos décadas y sostuvo que ese mayor ritmo exportador es necesario hasta que se recomponga el equilibrio general. Cuando Kulfas planteó que el Gobierno podría haber dejado correr el dólar entre 20% y 30%, llegó otro contrapunto. “Si Argentina algo intentó fue dejar correr el dólar y nunca ganamos competitividad”, respondió Aracre. Después dejó un mensaje todavía más incómodo para el auditorio empresario: “Ustedes son los dueños de sus propias micro. No esperen que el Gobierno les solucione eso porque no va a pasar”.

Kulfas volvió a recoger el guante, esta vez por el lado laboral. Señaló que las reformas impulsadas por Milei no lograron reducir la informalidad y aseguró que desde diciembre de 2023 se destruyeron 241.000 puestos de trabajo, mientras creció el empleo informal. Giordano, más equidistante en la discusión, reconoció que se atraviesa “un momento duro, difícil”, aunque defendió la necesidad del cambio iniciado en 2023 y puso el foco en las ineficiencias que arrastraba la economía. También admitió las dudas alrededor del tipo de cambio de equilibrio, aunque consideró que no terminará siendo “muy distinto” del actual.

El escenario no era casual. En la apertura, el presidente de FEHGRA, Daniel Prieto, había valorado el ordenamiento macroeconómico, pero reclamado soluciones impositivas y advertido sobre la debilidad del consumo gastronómico. “No pedimos privilegios”, fue el mensaje empresario. Por Hotelga también circularon Karina Milei, Diego Santilli, Daniel Scioli, Hernán Lombardi, Jorge Macri, Raúl Jalil y Alfredo Cornejo. Y hubo espacio para algo menos áspero: el Torneo Federal de Chefs, cuya final ganó Sarasanegro, de Mar del Plata, y el Mundial de la Pizza y la Empanada.

El BCRA y el impuesto inflacionario

El escenario fue el encuentro organizado por la Universidad Torcuato Di Tella donde se analizó el proyecto de ley del Gobierno para "blindar" al Banco Central del "populismo", o lo que se denomina "independencia del poder político".

Andres Neumeyer, profesor de la casa, doctorado en la Universidad de Columbia, tiró lo que sería tal vez la propuesta que sonó "disonante", que se pudiera pensar. Introducir en la carta orgánica una cláusula que obligue a pasar por el Congreso una medida que implique subir la inflación, partiendo de la idea de que es un impuesto no legislado.

Sonó bastante fuerte aunque medio disparatado: al cierre del encuentro eso obligó a Ezequiel Monti, profesor, de la Escuela de Derecho de la casa a aclarar: "Se dice que la inflación es un impuesto no legislado, pero juridicamente no lo es", planteó.

Emmanuel Alavare Agis en tanto reconoció que le daría apoyo a casi todo el proyecto, salvo la posibildad de que "el BCRA tome deuda en el exterior con reservas que estén fuera de jurisdicción local". Fue escéptico con la idea de suponer que con una ley se pueden resolver problemas que devienen de la cultura política: "Me gusta el básquet y cuando era chico me compré las zapatillas de Jordan y me di cuenta que las zapatillas no hacen al jugador sino al revés".

En esa linea coincidió con Randall Kroszner, profesor, Chicago Booth ex gobernador del Sistema de la Reserva Federal. El experto recordó que Taiwán tiene un banco central que depende del su ministerio de Economía, pero que es creíble igual debido a los resultados.

En otro orden, el secretario de Coordinación de Produccióon del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne, estuvo en el encuentro del Día de la Industria en Malvinas Argentinas, donde el titular de la UIA, Martín Rappallini, pidió un "puente" para que el sector pueda atravesar el ajuste.

Lavigne no habló y se fue rápidamente para esquivar también a los periodistas. En un momento estuvo invitado el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien aspira a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires (le hubiera venido bien mostrarse con industriales en el Gran Buenos Aires) , pero hubo al parecer una orden de no asistir. Fue el ministro de Salud, Mario Lugones, solo porque el encuentro se llevó a cabo en la planta del laboratorio Alea. A la salida los asistentes se llevaron una bolsa repleta de medicamentos de venta libre.

Kicillof prepara casi 200 nuevos pliegos

El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, anticipó que el gobernador Axel Kicillof enviará al Senado provincial cerca de 200 nuevos pliegos de jueces y magistrados para avanzar con la cobertura de cargos vacantes en el Poder Judicial.

El anuncio fue realizado durante el XXII Congreso Provincial de Funcionarios y Funcionarias del Poder Judicial bonaerense, que se desarrolló en Mercedes. Allí, Mena destacó el proceso de cobertura de cargos que viene llevando adelante la gestión provincial y adelantó que el Gobierno trabaja en una nueva tanda de designaciones.

“Esperamos muy pronto estar concretando casi unas 200 vacantes más que estamos terminando de trabajar”, afirmó el ministro durante su discurso. La nueva tanda se suma a las 412 vacantes que fueron cubiertas el año pasado. Mena remarcó que ese proceso no se agotó con aquellas designaciones y que el Ejecutivo continúa trabajando junto con el Senado bonaerense para completar los cargos pendientes.

Sin embargo, el anuncio dejó afuera por ahora a uno de los puntos que genera mayor tensión alrededor de la Justicia bonaerense: las cuatro vacantes de la Suprema Corte provincial. Mena no precisó si los nuevos pliegos contemplarán esos cargos, cuya cobertura fue reclamada por el propio máximo tribunal.

El tema representa uno de los asuntos pendientes para la administración de Kicillof y genera reclamos dentro del Poder Judicial, además de tensión política. Por el momento, el gobernador no parece dispuesto a avanzar con esas cuatro designaciones, mientras el Ejecutivo concentra sus esfuerzos en completar otras vacantes de magistrados y funcionarios

La pelea por la Corte suma un nuevo capítulo entre Kicillof y el massismo

Para continuar con lo anterio: la disputa por la cobertura de las cuatro vacantes en la Suprema Corte bonaerense sigue sin encontrar salida y, mientras el trámite permanece frenado, la interna del peronismo vuelve a meterse de lleno en la discusión. Ahora, el cruce suma un nuevo capítulo entre el axelismo y el massismo.

En el entorno de Axel Kicillof sostienen que el gobernador pretende quedarse con dos de los cuatro lugares. La cuenta política, explican en distintos sectores, tiene lógica en medio de la tensión que mantiene con La Cámpora y el Frente Renovador: ceder un lugar a cada espacio y dejar el restante para la oposición implicaría, según esa mirada, un costo político para Kicillof, especialmente frente a sus dos principales antagonistas dentro del peronismo.

El palacio de justicia bonaerense. Foto: Wikipedia

En ese esquema, cerca del mandaario ubican al espacio de Sergio Massa del otro lado de la disputa, en una suerte de sociedad política con La Cámpora. "No va a mandar los pliegos para que sus rivales se queden con dos cargos y él sólo con uno", resumen en el oficialismo bonaerense.

Del otro lado, la respuesta es casi el espejo de ese planteo: "¿Por qué un gobernador que se está yendo tiene que quedarse con dos ministros en la Corte?". Así, la discusión por los nombres se transforma también en una pulseada por quién tendrá mayor peso en la Justicia bonaerense durante los próximos años.

Y el massismo decidió subir el tono. La diputada Sofía Vannelli, una de las referentes judiciales del Frente Renovador, planteó que Kicillof está concluyendo su mandato y que, por ese motivo, la terna para cubrir las vacantes debería ser elevada por el próximo gobernador.

"Considerando que pasó tanto tiempo y que no se impulsó ninguna gestión, sería más conveniente que la terna la eleve el próximo gobernador o gobernadora", sostuvo Vannelli. Con las posiciones cada vez más alejadas, la cobertura de las vacantes en la Suprema Corte se convirtió en otro de los puntos donde las internas del peronismo bonaerense chocan de frente.