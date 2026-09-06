Victoria Villarruel destrozó el plan económico de Javier Milei y reclamó "mejorar salarios"

Victoria Villaruel encabezó un acto junto a productores agropecuarios en Chivilcoy donde volvió a criticar el plan económico de Javier Milei y a reclamar de manera explícita "mejorar salarios" además de medidas concretas para revertir la caída del consumo.

La vicepresidenta comenzó a moverse en modo candidata y, tras su gira por la provincia de San Juan, donde fue recibida por el gobernador Marcelo Orrego, continúa desplegando una agenda propia de cara a 2027 que incluyó también visitas a Bariloche y al municipio bonaerense de Ituzaingó. " Argentina necesita una reforma impositiva que premie el esfuerzo y una política productiva que mire mucho más al territorio y permita ahorrar a las familias" , fue el reclamo a viva voz de Villarruel este sábado durante la apertura de la 74° Exposición Rural de Chivilcoy.

La compañera de fórmula de Milei se mostró junto a productores, representantes del sector agropecuario, industrial, autoridades y vecinos. "Quiero reafirmar mi compromiso con quienes producen, invierten y generan trabajo. Detrás de cada productor hay familias, trabajadores, empresas, comercios y comunidades enteras", destacó la titular del Senado en una queja abierta frente al modelo de apertura indiscriminada de importaciones de La Libertad Avanza en medio de la cierre de Pymes y de empresas en crisis como Granja Tres Arroyos , Fate o La Perla, entre otras.

"Por eso necesitamos mejores caminos rurales, puentes, desagües, conectividad, energía y rutas. Tenemos que construir un sistema que incentive a quien produce más, agrega valor y genera empleo. Producir más significa ser competitivos, exportar, generar divisas, incorporar tecnología y mejorar los salarios. Estoy convencida de que la Argentina que queremos se construye con producción, salario, trabajo y familia" , agregó Villarruel ante los aplausos del auditorio de la exposición rural de Chivilcoy.

Las críticas de la vicepresidenta al modelo económico de Milei se suman a una serie de cuestionamiento internos que también ensayaron Patricia Bullrich en público, y hasta el Ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, en privado . A través de un posteo en redes sociales, llamó ex Ministra de Seguridad había afirmado que "el rumbo es el correcto" pero a continuación advirtió: "Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para lograr que el cambio se sienta en la vida cotidiana". Su mensaje concluyó con un duro cuestionamiento a la falta de soluciones en la microeconomía del modelo económico de Javier Milei al insistir en la necesidad de que el resultado "llegue a las familias. Que llegue a las empresas. Que llegue a cada argentino ".

Hoy tuve el honor de participar de la apertura de la 74ª Exposición Rural de Chivilcoy, junto a productores, representantes del sector agropecuario, industrial, autoridades y vecinos. Quiero reafirmar mi compromiso con quienes producen, invierten y generan trabajo. Argentina… pic.twitter.com/48Nhh7mvos

Nuevas ofensiva de Victoria Vilarruel

El posteo de Bullrich hizo tanto ruido en Casa Rosada que tuvo que se editado por la jefa del bloque de senadores nacionales de LLA para suavizar su contenido y no dejar expuesto Caputo, quien días después debio salir a anunciar una linea de créditos hipotecarios financiados con fondos de la ANSES. En este contexto, Villarruel sumó nuevos cuestionamientos en un momento de debilidad de la gestión libertaria que obligó incluso al Presidente a una giro narrativo en torno a la cuestión Malvinas con una cadena nacional donde intentó ensayar la estrategia del "enemigo común" con una batería de anuncios pare recuperar el control de la agenda frente a la crisis de la morosidad de la familias y empresas.

El Presidente rarificó este viernes en un discurso en ante el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que no modiricará su plan económico y reiteró que "al populismo no se la gana con más populismo", en alusión a las voces internas, y externas, de su gobierno que le reclaman cambios en el modelo de gestión. Villarruel pareció responderle directamente al Presidente desde Chivilcoy al afirmar: "Estoy convencida de que la Argentina que queremos se construye con producción, salario, trabajo y familia".

Victoria Villarruel reclamó mejorar los salarios y ayudar al ahorro de las familias en medio de la crisisb de morosidad que enfrenta el gobierno nacional.

La vicepresidenta, que no descarta ser candidata en 2027, fue recibida por el intendente local, Guillermo Britos, un excomisario que suena como posible postulante a gobernador boaerense en el marco de una armado político propio de Villaruruel. El jefe comunal le ofreció además a la Asociación Rural local administrar el 70% de la tasa vial para la construcción de caminos y rutas en medio de la denuncia contra el gobierno de Mile pr el desvío de los fondos del impuesto a los combustibles destinados a infraestructura vial.

Rival de La Libertad Avanza

“Estamos en uno de los territorios productivos más importantes de la provincia de Buenos Aires, un partido donde conviven la agricultura, la ganadería, la industria, los servicios y una gran cantidad de pymes. Necesitamos una política productiva que mire mucho más al territorio. El Estado no puede desatenderse de las condiciones necesarias para producir”, afirmó Villarruel.

La vicepresidenta Victoria Villarruel encabezó además este viernes un homenaje a excombatientes de la guerra de Malvinas en el Senado, pero evitó referirse a los anuncios realizados un día antes por el presidente Javier Milei sobre la soberanía de las islas. La actividad se desarrolló en el Salón Azul y tuvo como eje la presentación del libro “Malvinas: epopeya nacional”, elaborado por la Dirección Gesta de Malvinas y la Dirección General de Publicaciones de la Cámara alta.