Dólar: qué pasará en el mercado de cambios el día después de las PASO

Tiscornia sostiene que, en este punto, el Gobierno enfrenta una “tensión” puesto que “no le gusta tener que moverlo rápidamente y por eso no quieren pegar el salto que por ahí está demandando el FMI”, y además advierte: “Me parece que no van a poder frenarlo más y, ya en agosto, lo están subiendo más rápido de lo que lo hacían en julio, así que, por ahí, yo creo que van a seguir tratando de controlarlo y evitar el salto. Considero que esa es la intención del Gobierno en cuanto al tipo de cambio oficial”.

El economista además indica que la posibilidad de que el Gobierno tenga en seguir “controlando” esa cotización dependerá, en gran parte, “del resultado de las elecciones”, el cual “va a influir mucho en los tipos de cambio financieros” y en donde entra a jugar lo político y la mirada del mercado.

Tiscornia concluye diciendo que, cuanto más posibilidades perciba el mercado financiero de un posible cambio de gobierno, es probable que la situación en los tipos de cambio financieros “se mantenga más tranquila”. Sin embargo, si la Unión por la Patria (UxP) muestra una mayor competitividad y no queda claro cuál será el resultado final hasta octubre. Esta incertidumbre podría, “potencialmente, aumentar el nerviosismo y generar efectos en los tipos de cambio financieros”.

Del resultado electoral dependerá el día después del 13-8

Alejandro Giacacoia, economista de Econviews plantea que “no es lo mismo un escenario donde gana Juntos por el Cambio (JxC), uno donde a la UxP le va mejor de lo esperado o uno donde (Javier) Milei consigue una buena cantidad de votos”.

Para Giacacoia, una sólida performance “de los extremos, como Milei o Massa”, podría inducir a cierta agitación en el mercado cambiario. Asimismo, un aspecto crucial a considerar es la estrategia cambiaria que el Gobierno adoptará tras las elecciones, “con un enfoque en el acuerdo con el FMI”.

Y agrega: “Hasta el momento, el Gobierno aceleró la devaluación de la moneda oficial”, por lo que habrá que ver si esta tendencia continúa después de las PASO. “Además, el papel de la intervención en el mercado de divisas también podría afectar el comportamiento del precio del dólar después de las elecciones”.

Todo dependerá de la diferencia de puntos entre los principales partidos

Para Lucio Garay Méndez, economista de EcoGo, el movimiento del dólar dependerá más allá de quién sea el ganador, de cuál "sea la diferencia entre los candidatos y, sobre todo, entre los principales partidos políticos".

Garay Méndez sostiene que, dados los antecedentes, es muy probable que "no haya grandes cambios en la cotización del dólar", puesto que ya hubo una "anticipación por parte de la gente y los dólares paralelos ya presentaron subas significativas", a excepción del dólar MEP, que es intervenido por el Central.

billie-dolar-fondo-dinero (4).jpg

El analista de EcoGo agrega que, con la aceleración del crawling peg por parte del BCRA, el organismo confirma que el dólar oficial "se mueve en agosto a un ritmo mensual izado del 12%, bien por encima de la inflación", lo cual, bajo su mirada, resulta fundamental para lo que suceda en "las negociaciones con el Fondo y en la cuenta de dólares y es probable que esto siga así por el débil estado de las reservas".

Dólar: si gana el oficialismo, se dispara la divisa

Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, asegura que el futuro del país está marcado por "la incertidumbre ante un posible cambio de gobierno".

Para Abram, los resultados electorales "serán determinantes para confirmar si habrá un cambio significativo en la dirección política". En ese sentido, sostiene que, si los resultados refuerzan la tendencia hacia un gobierno con la capacidad de cambiar el curso actual, "es probable que el valor del dólar aumente de manera más moderada" y que, al concluir el período de transición, exista confianza en ese rumbo, "incluso con la posibilidad de una apreciación del peso" frente al dólar.

En contraste, agrega, si los resultados electorales "generan dudas sobre la posibilidad de cambio" de gestión, el valor del dólar tenderá a incrementarse de manera más pronunciada. Y sentencia: "La victoria de un candidato que no promueva un cambio de rumbo conlleva problemas evidentes y una caída en la demanda del peso argentino".

El consenso: cerrar la brecha que es una "olla de presión"

Sergio Chouza, director de la Consultora Sarandí, plantea que hay un consenso muy amplio de que se abrió una brecha "entre el MEP y el blue cercana al 10%", y que incluso a veces alcanza un porcentaje más alto, "la cual se tiene que cerrar".

En algún lugar intermedio, sostiene Chouza, se va a tener que cerrar la brecha, lo cual dependerá de como quede conformado el mapa electoral, es decir, si se cierra más cerca de los $600 o más cerca de los $520", aunque admite, es difícil marcar un número cuando "el mercado está tan picado".

Chouza concluye que dada la limitada capacidad del Gobierno para intervenir, especialmente en el segmento informal que está influenciado por la dinámica de cobertura de estos días, el dato más relevante "sin lugar a dudas" va a ser el resultado electoral, el cual va a marcar si dicha brecha se "cierra más cerca del MEP o si se cierra más cerca del blue".

A cuatro días de las PASO, entonces las preguntas que se hace el mercado son con qué tipo de políticas económicas reaccionará el Gobierno el lunes 14 de agosto y qué pasará con el dólar y los activos nacionales. Todo va a depender de cuántos puntos saqué cada candidato.