Está inspirada en una novela argentina y solo tiene 7 episodios: la serie de Prime Video que tenés que ver + Agregar ámbito en









Una nueva producción latina atrapó a los usuarios de la plataforma con una trama oscura, poderes extraños y casos increíbles.

Esta serie te va a mantener enganchado a la pantalla de principio a fin. Pexels

La plataforma de Prime Video sigue produciendo historias latinoamericanas que la rompen entre los usuarios y una de las novedades más comentadas de las últimas semanas llegó con una mezcla de drama juvenil, realismo mágico y thriller criminal. Con apenas siete capítulos, esta serie logró escalar entre las recomendaciones más fuertes del catálogo.

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La propuesta toca temas sensibles como las desapariciones y los conflictos sociales en los barrios populares, pero con elementos sobrenaturales. Basada en la obra literaria de una autora argentina, la adaptación construye una historia muy fuerte que se enfoca en los vínculos, el dolor y una investigación implacable.

Cometierra Esta serie mexicana adapta un best seller argentino que fue muy criticado por el gobierno libertario. Gentileza - Prime Video

De qué trata Cometierra "Cometierra" sigue la vida de Aylín, una adolescente que vive en los suburbios de Ciudad de México y descubre que cuenta con una habilidad fuera de lo común, puede conectarse con la tierra para obtener información sobre personas desaparecidas y crímenes sin resolver.

Ese don se le aparece en medio de una adolescencia violenta y a medida que comprende el alcance de su capacidad, empieza a involucrarse en distintos casos que afectan a familias de su entorno. Cada episodio profundiza no solo en las investigaciones, sino también en las consecuencias emocionales que provoca convivir con ese poder.

La serie se basa en la novela escrita por Dolores Reyes y adapta la historia a un contexto mexicano. La producción fue creada por Daniel Burman, mientras que los guiones quedaron a cargo de Mónica Herrera. Uno de los puntos más aclamados por la crítica tiene que ver con el equilibrio entre lo fantástico y lo social, abordando las desapariciones, la violencia de género y el abandono estatal. Cometierra La serie está basada en una conocida novela argentina. Gentileza - Prime Video La ficción también explora la vida adolescente desde una mirada distinta, donde Aylín y su grupo de amigos viven conflictos con la identidad, la sexualidad, el sentido de pertenencia y el bullying en un contexto marginal. Desde su estreno en Prime Video, "Cometierra" recibió comentarios positivos por su construcción visual y por la actuación de su elenco principal. Lo mejor es que al ser una miniserie, los siete episodios permiten que la historia avance más rápido y se pueda disfrutar de principio a fin en una maratón de fin de semana, razón por la que muchos usuarios eligieron en el mismo momento que apareció en la plataforma. Prime Video: tráiler de Cometierra Embed - COMETIERRA | TRAILER OFICIAL | Amazon Prime Prime Video: elenco de Cometierra Lilith Curiel

Max Peña

Iván Martínez

Roberto Aguilar

Gerardo Taracena

Harold Torres

Juan Daniel García Treviño

Lizeth Selene

Yalitza Aparicio

Arcelia Ramírez