Dólar: por qué sigue lejos del piso de la banda y cuáles son los cuatro factores de presión a futuro

Cabe resaltar cuáles son los factores que vienen sosteniendo al dólar. En el primer cuatrimestre, gracias a la liquidación del campo, ingresaron unos u$s10.600 millones, es decir, u$s2.000 millones más que en el mismo período de 2024. Fuentes del sector proyectan que el aporte total del agro en todo 2025 alcanzaría los u$s31.600 millones, lo que representa u$s1.000 millones más que el año pasado.

En cuanto a la balanza energética, el Gobierno informó que en abril se registró un superávit de u$s573 millones, acumulando u$s2.684 millones en los primeros cuatro meses del año. Este resultado se atribuye al crecimiento sostenido de la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta.

"Me imagino que el Gobierno, al no poder intervenir directamente, aumentará su participación en los contratos de dólar futuro y luego podría subir la tasa de interés", reveló Collante. Sin embargo, aclaró que no espera que el tipo de cambio llegue al piso de la banda, algo que, según dijo, ya no es mencionado por el Ejecutivo. "Hoy está en $1.160 y el piso en $985. Muy pocas chances de que ocurra", cerró.

El dólar, lejos del piso de la banda

Para el economista Gustavo Ber, en cambio, se mantendría una etapa de calma cambiaria. En su opinión, el tipo de cambio podría registrar una baja gradual hacia los $1.100, y, en caso de señales políticas y económicas positivas, incluso acercarse a los $1.050.

"Aun así, no estimo compras en la banda inferior, ya que en esta etapa se buscaría dolarizar por otras vías, como financiamiento corporativo, inversiones privadas o ahorro en dólares", destacó.

En ese marco, vale destacar que debutó el Bonte 2030, un bono en pesos suscribible con divisas, orientado a inversores del exterior. Este instrumento, con una tasa en pesos del 29,5% anual, le permite al Gobierno refinanciar deuda local, incrementar reservas sin endeudarse en moneda extranjera y extender los plazos de vencimiento.

El Tesoro adjudicó $8,56 billones y logró renovar el 100% de sus vencimientos, alcanzando un rollover del 126,28% sobre los compromisos del día. “Incluyendo los pagos de cupones y amortizaciones de la semana pasada, el rollover fue del 100,12%”, detalló el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Factores internacionales en la mira

El economista Federico Glustein, en tanto, detalló factores locales e internacionales que pueden condicionar la cotización de la divisa.

“Las liquidaciones del agro deberán mantenerse, y se sumará el aporte de Vaca Muerta. Pero también dependerá de la cantidad de pesos en circulación, sobre todo por el aguinaldo. Si bajan la tasa en las licitaciones, podría no renovarse todo y volcar más pesos a la plaza”, advirtió.

Además, mencionó que factores externos como los aranceles comerciales, la inestabilidad política global, y la mejora del perfil de Japón podrían modificar el contexto internacional. "El comportamiento de la balanza externa será crucial: si suben fuerte las importaciones, también lo hará el valor del dólar", concluyó.