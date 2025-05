Bonte 2030: qué nivel de inflación "pricea" para los próximos años el bono emitido para extranjeros

Esto no implica necesariamente que se espere una inflación más alta, sino que el Gobierno decidió ofrecer una recompensa mayor para seducir al mercado internacional . Más allá de esta aclaración, una de las lecturas que dejó la licitación fue el nuevo calculo de la inflación "breakeven" , que surge a partir de la comparación entre el rendimiento de un bono tasa fija y uno atado al CER.

Asimismo, si lo compara contra el REM de abril (posiblemente se ajuste a la baja en mayo tras el 2,8% para el cuarto mes del año, desde el 3,2% estimado), los analistas de este relevamiento proyectaban una inflación de 18% para 2026 y 10% para 2027.

Por otra parte, el Bonte 2030, según calcularon en el mismo bróker, tiene implícita una depreciación nominal medida contra el Global 2030 de 18,1% anual hasta 2027 y 17,1% anual hasta 2030.

Para Wise Capital, por su parte, una TNA de 29,5% implica una TEA de 31,7%, "bastante superior a la esperada y un premio importante frente a la inflación proyectada". Así, sostienen que este bono "nos cuesta caro" si se tiene en cuenta la suba de precios esperada: "Apenas comenzó el mes dijimos que esperamos que mayo sea de 2,1% y no descartamos que perfore el 2%. Para las elecciones proyectamos que la inflación se acerque a 1,5% y que en marzo sea de 1% o inferior, para comenzar a ubicarse, en el segundo semestre del año que viene, por debajo de 0,7%.

A su turno, desde Max Capital expresaron que la tasa efectiva anual del 31,7%, equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,32%, cercana a la tasa de la Lecap a mayo de 2026. "Esto muestra que el costo de financiamiento a cinco años sigue siendo elevado a pesar del proceso de desinflación. El Gobierno optó por priorizar la acumulación de reservas, convalidando una tasa más alta para colocar el total de u$s1.000 millones", remarcaron.

Por último, analizaron la relación de la tasa con la inflación proyectada: "Los inversores extranjeros exigieron una prima más alta para asumir riesgos más allá de 2025, a pesar de la opción de venta en 2027. Las expectativas de inflación, aparentemente bien ancladas bajo las tasas locales, no lo están tanto en plazos más largos, con inversores del exterior exigiendo una prima considerable para generar cierto colchón frente a una moneda que la mayoría considera apreciada, y recordando la mala experiencia con los Botes emitidos en 2017".

Cabe resaltar que, en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri y con Luis Caputo como secretario de Finanzas, se emitieron bonos en pesos a tasa fija denominados "Botes" por u$s11.000 millones. "A esta altura de la historia, no hace falta recordarle a nadie que el ´trade´ de los ´Botes´ terminó muy mal para los inversores institucionales que acapararon gran parte de las emisiones de 2016 (y la ampliación de mayo de 2018). Sin ir más lejos, el legendario TO26 se suscribió a un tipo de cambio de $15,2 y es un título que aún no venció", detalló 1816.

"Pero tampoco hay que dejar de tener presente que, en el camino, estos bonos dejaron buenas ganancias para aquellos que supieron realizarlas antes de las corridas de 2018 y 2019", explicó la misma consultora.

¿Inflación más alta o "premio" al mercado por entrar?

Dante Ruggieri, director de AT Inversiones, expresó al respecto: "No creo que tenga que ver con proyectar inflación futura más alta, sino más bien con el costo actual de poder volver a los mercados internacionales después de mucho tiempo por parte de los anteriores gobiernos de hacer todo mal. Desde mi punto de vista, la tasa refleja en parte no ser un país confiable durante mucho tiempo más que por la coyuntura actual que muestra todo lo contrario".

Pero explicó que, pese a que la tasa fue por encima de lo que esperaba el mercado, también "hay que considerar que fue una emisión chica, que el gobierno hoy recibe dólares que necesita por pesos y lo más importante, que es el poder volver a los mercados internacionales, que en la balanza desde mi óptica estos últimos dos puntos son más importantes que el nivel de tasa".