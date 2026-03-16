Dólar en tensa calma, foco en Medio Oriente e impacto sobre inflación y mercados: la agenda de la city para la semana

La inflación volvió al centro de las preocupaciones de los mercados globales y sigue siendo un foco de tensión para la política económica argentina. La escalada del conflicto internacional sumó incertidumbre sobre su duración, mientras los inversores esperan definiciones de los principales bancos centrales en otra semana cargada de indicadores clave.

El dólar, la inflación global y la guerra. Las claves de la city esta semana.

La estabilidad del dólar , la tendencia alcista que muestra la inflación desde mediados de 2025 y la creciente incertidumbre internacional por la guerra en Medio Oriente configuran un escenario económico desafiante para la Argentina en el primer trimestre del año.

La inflación continúa mostrando rigidez a la baja . El componente núcleo se ubicó en torno al 3% en febrero y encendió señales de alerta de cara a los próximos meses. Si bien el consenso del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) sigue proyectando una desaceleración, los datos recientes no terminan de reflejar esa tendencia y, en este contexto, el escenario internacional podría agregar nuevas presiones sobre los precios.

Según un informe reciente de C-P Consultores , la inflación de marzo podría volver a ubicarse cerca del 3% . En la misma línea, el economista Martín Rapetti , director de la consultora Equilibra , sostuvo que el dato del tercer mes del año “podría ser el más alto del año ”, en un período que además suele presentar factores estacionales que presionan sobre los precios. Rapetti agregó que, bajo la nueva metodología de medición del índice, la inflación habría estado “más cerca del 3%” .

Por el lado del dólar , de acuerdo con un informe de Epyca Consultores , de Martín Kalos , la estabilidad cambiaria —donde el tipo de cambio real se ubica 14,5% por debajo del pico de octubre de 2025 — permitió amortiguar parte del impacto de la escalada bélica en Medio Oriente. Sin embargo, esa estabilidad en el tipo de cambio demostró que no está funcionando como ancla desde el cambio de política cambiaria.

“Desde Epyca venimos señalando que el programa económico intentó desinflar demasiado rápido mediante un abuso de las anclas cambiaria y salarial , que se agotaron a mediados de 2025”, indicaron desde la consultora. A esto se suma un panorama más incierto hacia adelante. “La estrategia del Gobierno enfrenta un escenario complejo: la actualización de precios regulados , una política salarial desanclada aunque con caída real y un contexto internacional que puede generar shocks en los precios de alimentos y energía ”, advirtieron.

En ese marco, plantearon como alternativa aprovechar el ingreso de divisas de la cosecha gruesa para flexibilizar el actual esquema de bandas cambiarias y avanzar hacia una flotación administrada. “Esto permitiría fortalecer unas reservas netas que aún permanecen en terreno negativo y avanzar hacia una estabilización más sostenible, incluso habilitando una remonetización gradual de la economía que contribuya a recomponer el crecimiento”, señalaron.

Guerra y petróleo: la variable internacional

El frente externo también se complejizó en la segunda semana de la escalada en Medio Oriente, ante el incremento de la volatilidad en el precio del barril, que llegó a superar el lunes pasado los u$s100. Hoy los puntos más importantes del análisis del conflicto se ubican en el Estrecho de Ormuz, por donde circulan 20 millones de barriles de petróleo diarios (alrededor del 20% del consumo global).

Aunque el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que se trata de un conflicto de “corto plazo”, los mercados mantienen dudas sobre una mayor escalada de los enfrentamientos y hasta qué punto la liberación de oferta de petróleo coordinada por la Agencia Internacional de Energía (AIE) logre contener el precio del barril.

Un informe de Balanz señaló que la capacidad del mundo para soportar un conflicto prolongado depende en gran medida de las reservas estratégicas de crudo. “La capacidad de los países miembros de la Agencia Internacional de Energía para resistir un conflicto prolongado descansa en niveles de reservas estratégicas que se encuentran en máximos históricos, aunque con marcadas diferencias regionales”, indicaron.

Según ese análisis, regiones como Europa y Asia-Pacífico cuentan con una cobertura más ajustada de reservas, lo que las vuelve más vulnerables a interrupciones prolongadas del suministro.

No obstante, desde la firma aclararon que el actual nivel del petróleo, incluso por encima de los u$s100 por barril, todavía se encuentra por debajo de los máximos históricos en términos reales. “Comparando el precio ajustado por inflación, el Brent debería alcanzar los u$s150 por barril para equiparar los niveles observados entre 2011 y 2014”, señalaron.

El aumento del precio del petróleo también podría tener efectos positivos para la economía argentina, algo que remarcaron desde la Fundación Mediterránea. A diferencia de otros momentos de tensión energética global, el país dejó de ser un importador neto de energía y volvió a convertirse en exportador gracias al crecimiento de Vaca Muerta.

Según estimaciones de la Fundación, el sector energético podría aportar hasta u$s10.000 millones anuales a la economía argentina a medida que crezcan las exportaciones de petróleo y gas. Sin embargo, el impacto no sería completamente positivo. El encarecimiento del petróleo también podría trasladarse al precio de los combustibles y elevar el costo del gas licuado que el país necesita importar durante el invierno.

En este escenario, los bancos centrales concentrarán la atención de los mercados esta semana, en medio de los temores a un nuevo rebrote de la inflación global, mientras los inversores vuelven a recalibrar sus expectativas sobre la trayectoria de las tasas de interés.

La Reserva Federal de Estados Unidos celebrará este martes y miércoles su reunión de política monetaria, en la que definirá el curso de las tasas de referencia. Actualmente se ubican en un rango de entre 3,50% y 3,75%, luego de tres recortes consecutivos aplicados a fines del año pasado.

La reunión de esta semana también tendrá un componente político relevante, ya que será la penúltima presidida por Jerome Powell, cuyo mandato al frente de la Fed finaliza en mayo. Su salida se produce en un contexto de debate sobre la estrategia monetaria frente a una inflación en Estados Unidos que aún no logra converger hacia el objetivo del 2%.

La agenda económica de la semana

Lunes

Resultado fiscal del mes de febrero.

Martes

Índice de precios mayoristas del INDEC correspondiente a febrero.

Índice de precios mayoristas del INDEC correspondiente a febrero.

Miércoles

Decisión de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Jueves

El INDEC publica el informe de Intercambio Comercial Argentino de febrero.

Se publica el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella.

Decisión de tasas del Banco de Japón.

Decisión de tasas del Banco de Inglaterra.

Decisión de tasas del Banco Central Europeo.

Viernes

El INDEC publica el PBI del último trimestre de 2025.