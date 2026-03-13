La inflación en marzo será la más alta del año, según Martín Rapetti

El economista compartió su análisis sobre el IPC de febrero y vaticinó cómo continuará la dinámica en los próximos meses. El petróleo agrega presión sobre los precios.

En un contexto donde la inflación en febrero fue de 2,9% y los mercados locales esperan con cautela las consecuencias de la guerra en Medio Oriente , el economista Martín Rapetti brindó un análisis sobre la suba de precios, en el que aseguró: "Marzo debería ser el mes más alto" .

Con respecto al panorama inflacionario, destacó: "Cuando sacás los índices de la carne y la educación , te das cuenta que la inflación es mucho más estable y está desde el año pasado en 2,3%, 2,4% ". En esa línea, sostuvo que "la devaluación que se vio desde julio en adelante se fue traspasando a pesos" y que al final del año pasado el IPC "se aceleró mucho por la carne".

También hizo hincapié en la controversia sobre el nuevo IPC que planeaba implementar el ex director del INDEC, Marco Lavagna , pero que el Gobierno decidió bloquear a días de su implementación, lo que terminó en la renuncia del funcionario: "El cambio de fórmula da 3,05% . A todos nos da más o menos lo mismo. No está clara la racionalidad por la cual hicieron ese enchastre", afirmó respecto de la decisión oficial de interrumpir la salida de nueva canasta.

En el programa Total Normalidad, el economista compartió sus proyecciones para los próximos meses: "La de marzo va a dar más fuerte por la educación (...), debería ser el mes más alto, en abril debería bajar un poco y en mayo, más" . Además, dijo que "capaz en mayo/junio baje el precio de la carne".

Sobre la estrategia discursiva del Gobierno, analizó: "El Presidente es economista y sigue hablando como tal, creo que debería hablar más como Presidente" . Asimismo, mencionó que "al Gobierno le conviene que no sea el ministro el que hable tanto de economía".

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Según el director de la consultora Equilibra, "cuando pisás el tipo de cambio, la inflación baja rápido, y eso es lo que hizo el Gobierno. En los números en los que estamos ahora, la inflación es más difícil de bajar. En mis proyecciones no hay una inflación que vaya a bajar del 1%, y más en el contexto internacional en el que estamos ahora", en el que el precio del petróleo suma presión.

Asimismo, comentó: "El escenario para el Gobierno es más bien estanflacionario. Es un año donde los logros económicos se ralentizan mucho. No veo mejora en el poder de compra y es muy probable que haya más pérdidas de puestos de trabajo y que eso recaiga en trabajo más precario".

La inflación y el impacto del conflicto en Medio Oriente

"Con la guerra de Irán, el precio del petróleo subió 50% a nivel internacional y esa es una variable que se suma al número final", aseguró Rapetti.

En ese sentido, dijo: "El panorama financiero se empieza complicar y con la guerra de Irán me empieza a preocupar. Es más trabajoso conseguir financiamiento, y con una economía incierta como la Argentina, me empieza a preocupar".