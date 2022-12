Dólar Qatar: cómo impactan los gastos de los argentinos en el Mundial y las claves para 2023

Pese a que aún no se dio a conocer el informe del Banco Central del mes de noviembre que permita analizar con mejor perspectiva el impacto de la medida, hay algunas señales que nos pueden indicar cómo funcionó el dólar Qatar, cómo podría afectar las reservas en caso de que la Argentina avance en el Mundial y prever qué sucederá con el turismo para el año que viene.

Dólar Qatar: pequeño balance a más de un mes de funcionamiento

Las primeras cifras oficiales sobre el funcionamiento del dólar Qatar, mostró un descenso moderado en cuanto a la salida de dólares por esa vía y en septiembre, ese descenso se profundizó.

Según el Balance Cambiario publicado por el Banco Central de octubre, los argentinos realizaron compras en el exterior por un total de u$s327 millones, un 16% por debajo de los u$s391 millones registrados en septiembre. El dato tiene la salvedad de que la normativa de “dólar Qatar” entró en vigencia recién el 12 de octubre por lo cual no funcionó el mes completo.

Sin embargo, de acuerdo a Santiago Manoukian, Jefe de Research en Ecolatina, “a juzgar por los datos sobre el stock de préstamos al sector privado en dólares, los gastos habrían cedido nuevamente en noviembre”. Al 25/11 (último dato), el stock de préstamos al sector privado asociado a tarjetas rozó los u$s230 millones, 13% por debajo de los u$s265 millones del mismo lapso en octubre (en el promedio del mes de stock asciende a u$s194 millones, menos que los u$s245 millones de octubre).

Reservas: ¿qué pasa si Argentina avanza en el Mundial?

En un país con alta tradición deportiva como el nuestro y ante la posibilidad de que Argentina siga avanzando en la Copa del Mundo, un informe de Despegar para Argentina y Uruguay empezó a encender las alarmas dado el fuerte incremento de las búsquedas para viajar a Qatar luego del triunfo contra Polonia. Si bien, búsqueda no quiere decir venta y la mayoría de los argentinos ya tenían reservados sus pasajes y estadía con anticipación, no se descarta que aquellos que puedan viajar aunque sea por una fecha, lo hagan.

De acuerdo a Despegar, después del partido con Polonia, las búsquedas de vuelos para llegar a Qatar aumentaron un 301% con respecto al día anterior. Fue el día de mayor movimiento de búsquedas del mes de noviembre. A su vez, las búsquedas aumentaron un 92% más con respecto al partido anterior de la Selección contra México el 26/11. En las últimas horas, incluso Aerolíneas Argentinas sumó vuelos para estadías breves en Doha.

También se suma que a partir del 2 de diciembre, los viajeros podrán entrar a Qatar sin necesidad de tener una entrada y un hotel confirmado, solo tienen que hacer la Hayya Card y poner la opción "Early December Hayya" que se aprueba en pocos minutos. Los precios de un vuelo a Doha con escala y equipaje ida y vuelta por persona comienzan desde los u$s1257 mil.

Según la consultora LCG, “no consideramos que la situación actual del equipo modifique los planes de viaje en el corto plazo, la gente que ya tenía organizado probablemente ya esté en Qatar, no va a influenciar en gran manera el comportamiento de la cuenta de servicios. Dado que la política del dólar turista se aplicó ya avanzado el año, no tuvo oportunidad de modificar de manera radical los incentivos a viajar de los argentinos, la dinámica ya estaba fijada desde comienzos de año”.

Pero no hay consenso entre los economistas sobre este tema. Manoukian plantea que más que viajes nuevos el tema es la permanencia de los argentinos en Qatar por más tiempo. “Podría seguir presionando sobre la salida de divisas vía mayores gastos con tarjeta” pese a un dólar más caro. Pero para quienes podrían estar viajando “el mayor costo del Dólar Qatar respecto al blue (+10%) resta incentivos a gastar con tarjetas, lo cual es un factor de presión sobre el valor de este último dólar”.

De acuerdo a un informe monetario de la consultora LCG, producto del comienzo del mundial, se puede observar un aumento en el déficit de la cuenta turismo que impactará en el saldo de la cuenta servicios. Aun así el total de la cuenta de servicios visualiza un déficit de u$s5.925M en lo que va de 2022, bastante en línea con lo observado en 2019 cuando el déficit fue de u$s5.764M. De esta manera, el Banco Central logró a través del turismo mantenerse en niveles aceptables gracias al encarecimiento vía impuestos para viajar al exterior. Por lo cual, pese a la salida de argentinos por pocos días para ver a la Selección Argentina o la estadía de aquellos que ya están en Doha, no se esperan sobresaltos en la salida de dólares del país.

Turismo emisivo: qué podría pasar con el Dólar Qatar en 2023

Pero los argentinos que quieran viajar el próximo año también lo tendrán difícil. De acuerdo a Manoukian, “el aumento en la percepción a cuenta de bienes personales o ganancias podría seguir aumentando a fin de encarecer el dólar turista. El riesgo es que esto le meta más presión al blue, dado que genera el incentivo a demandar más dólar “billete” en lugar de “dólar tarjeta”, lo cual a su vez estimula el 'negreo'".

LCG, por su parte, prevé que el dólar tarjeta en 2023 “puede seguir aumentando en línea con los incrementos del oficial, el cual en los últimos meses se movió a un ritmo del 6% mensual, aunque no se espera un gran salto devaluatorio; pero no es probable que busquen incrementar los impuestos que lo componen, debido a que los mecanismos para hacerlo no son de fácil ejecución”.