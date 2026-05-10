Buenas noticias para los jubilados de IPS: se restableció la atención en una importante oficina

La cobertura del organismo previsional vuelve a dar respuesta a los beneficiarios de este municipio.

El Instituto de Previsión Social ( IPS ) desempeña un rol fundamental en la seguridad social de la provincia de Buenos Aires , garantizando que miles de beneficiarios accedan a sus haberes y prestaciones de manera eficiente. A través de su extensa red de Centros de Atención Previsional (CAP), busca descentralizar sus servicios para estar presente en cada municipio.

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Esta cercanía es vital para resolver gestiones complejas, realizar consultas sobre expedientes y facilitar el acceso a beneficios sociales sin necesidad de realizar largos traslados. En este marco de fortalecimiento institucional, se ha dado un paso clave para los vecinos de la costa atlántica, confirmándose que tras un período de readecuación se restableció plenamente la atención en la oficina de Monte Hermoso.

El cierre temporal de la oficina en Monte Hermoso respondió a una necesidad de reorganización interna y mejoras edilicias para brindar un servicio más seguro y cómodo tanto para el personal como para los beneficiarios. Durante el tiempo que las puertas permanecieron cerradas, el IPS mantuvo su compromiso de asistencia mediante alternativas que evitaran la interrupción de los trámites en curso o el inicio de nuevas solicitudes.

Los jubilados de Monte Hermoso ya cuentan con atención presencial para sus trámites y consultas.

Para suplir la presencialidad, los jubilados y pensionados de la zona contaron con la posibilidad de gestionar sus trámites a través del sistema de atención virtual , una herramienta que permite la digitalización de expedientes desde el hogar. Asimismo, aquellos que requerían una atención cara a cara fueron derivados a las oficinas más cercanas, como el CAP de Bahía Blanca, asegurando que ninguna gestión quedara desatendida.

El organismo estaba realizando tareas de mantenimiento y reorganización en su oficina de Monte Hermoso.

Se restablece la atención de IPS en la localidad

Con la reapertura de esta sede, los beneficiarios locales recuperan un punto de contacto directo y presencial indispensable para la comunidad. La oficina vuelve a estar operativa en sus horarios habituales, permitiendo que los adultos mayores puedan acercarse personalmente para realizar consultas, entregar documentación física o recibir asesoramiento personalizado sobre sus derechos previsionales.

Este restablecimiento de la atención presencial busca agilizar los tiempos de respuesta y fortalecer el vínculo entre el Instituto y sus afiliados. La presencia del IPS en la localidad facilita no solo la gestión de jubilaciones y pensiones, sino también la tramitación de asignaciones familiares, certificados de supervivencia y el acceso a los diversos programas de beneficios que el ente previsional ofrece a sus integrantes.

Jubilados IPS Conocé cómo tramitar la jubilación del IPS. Imagen: Freepik

Cómo tramitar la jubilación ordinaria de IPS

Para acceder a la jubilación ordinaria, el solicitante debe cumplir con requisitos específicos de edad y años de servicio. Generalmente, se requiere contar con 60 años de edad y 35 años de aportes, aunque estos parámetros pueden variar dependiendo del régimen bajo el cual se desempeñó el trabajador (docentes, salud, tareas insalubres, entre otros). Es fundamental que el mayor tiempo de aportes se haya realizado a la caja provincial para que el IPS sea el organismo otorgante.

El paso a paso para iniciar el trámite comienza con la obtención de una certificación de servicios ante el empleador. Luego, el interesado debe: