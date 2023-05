El Bitcoin arranca el mes con el pie izquierdo y cae por debajo de u$s28.000

Edward Moya, analista senior de mercados de Oanda, destacó que la rápida respuesta a la implosión de First Republic Bank mostró que el sector bancario es más resiliente de lo esperado por el mercado. “Parece que el sistema bancario de Estados Unidos tiene un manual para hacer frente a la próxima crisis bancaria cuando surja, lo que en cierto modo reduce el interés por las criptomonedas”, explicó este experto.

Así lo demuestra el cambio de rumbo en el precio de las criptos. Los activos digitales construyeron un buen momento sobre las malas cifras de First Republic, en lo que parecía una repetición del episodio vivido en marzo con las quiebras de Silicon Valley Bank, Signature Bank y Silvergate Bank, pero finalmente ha sido incapaz de romper la importante resistencia técnica que presenta en los u$s30.000-31.000.

“El bitcoin se ha mantenido por debajo de los 30.000 dólares, que es un nivel de resistencia clave, pero aún no ha tenido que probar ningún soporte importante”, señala Joe DiPasquale, CEO de BitBull Capital. “Los intentos de superar los 30.000 dólares esta semana no han logrado un máximo más alto, lo que debería preocupar a los alcistas. En general, no nos sorprendería ver al líder del mercado probando los 25.000 dólares en los próximos días, especialmente después de la decisión de la Fed”, agregó.