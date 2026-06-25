El dólar blue se mantuvo en los $1.530, máximos en lo que va de 2026

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El dólar blue cerró a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 25 de junio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.477 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 25 de junio El dólar CCL cerró a $1.551,18 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.0%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 25 de junio El dólar MEP cerró a $1.502,25 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 25 de junio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 25 de junio El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.549,72, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 25 de junio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s59.338, según Binance.