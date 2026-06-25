Los bonos en dólares rebotan en Wall Street, pero el S&P Merval extiende su declive + Agregar ámbito en









Los títulos soberanos ensayan un leve repunte. El riesgo país se mantiene arriba de 430 puntos básicos. Los ADRs operan con mayoría de rojos.

Los bonos se recuperan, pero las acciones operan en rojo. Depositphotos

Los bonos en dólares ensayan un rebote este jueves en Wall Street. Sin embargo, las acciones argentinas que cotizan en el exterior y en la bolsa local extienden su débil performance. ¿Se extenderá el efecto MSCI?

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Los títulos soberano Globales repuntan hasta 0,2% en la bolsa de Nueva York, al tiempo que los Bonares alternan tenues subas y bajas. En ese marco, el riesgo país se mantiene en 437 puntos básicos.

Las acciones argentinas cotizan en rojo En cambio, las acciones siguen de mala racha. El índice S&P Merval de la bolsa porteña baja 0,9% hasta los 3.081.798 puntos. De esta manera, acumula un retroceso de 2,8% en el mes (y 6,5% medido en dólares).

En tanto que los ADRs y acciones argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayoría de caídas, en cabezadas por Globant (1,3%), Mercado Libre (1,2%) y BBVA Argentina, IRSA y Loma Negra (1,1%).

Los papeles argentinos arrastran una mal desempeño que se precipitó con la confirmación de que MSCI mantuvo al país en la categoría Standalone (el fondo de la tabla de los índices internacionales) y que no fue considerada para una pronta recategorización. La pregunta es cuánto más puede golpear a las acciones esa noticia.