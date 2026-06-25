El dólar oficial opera estable pero se mantiene en máximos del año

Con el dólar oficial en su punto más alto de 2026, el mercado evalúa el impacto de la dinámica de las reservas del BCRA y la cercanía del segundo semestre.

Tras encadenar siete jornadas de incrementos consecutivos, el dólar oficial se mantiene estable pero en su nivel más alto en lo que va del año . De esta manera, el principal tipo de cambio de referencia para el mercado ya acumula una suba superior al 5% en lo que va de junio .

Este jueves, el tipo de cambio mayorista cotiza a $1.478 para la venta, su nivel más alto desde el 3 de noviembre de 2025 , cunado alcanzó los $1.482. Así, su cotización se sostiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias (hoy en $1.799,21), con una brecha del 21,7%.

De esta manera, el dólar mayorista se consolida a los niveles mostrados previo a enero del corriente año y, además, reflejó el mayor riesgo que enfrentan las apuestas al carry trade en la medida que se acerca el segundo semestre, que por razones estacionales siempre registra una merma en la oferta de divisas por el final de la cosecha gruesa.

Por su parte, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) cotiza a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, lo que llevó al dólar tarjeta a posicionarse en los $1.943,5. A su vez, en el promedio de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA) , el tipo de cambio se ubica a $1.496,01.

En contraste, el dólar MEP se mueve a $1.501,32 y el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.550,51. Por su parte, el dólar blue se vende a $1.520, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

BCRA Banco Central Las reservas tuvieron su baja más importante en dos meses. Mariano Fuchila

Las reservas volvieron a su menor nivel en dos meses

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares ayer, pero la mejora en el mercado oficial no alcanzó para evitar un fuerte deterioro de las reservas internacionales. La autoridad monetaria adquirió u$s70 millones y llevó el saldo comprador de junio a u$s1.246 millones, aunque el stock bruto cayó u$s532 millones y terminó en u$s46.937 millones.

La baja fue la más pronunciada en casi dos meses y dejó a las reservas nuevamente por debajo de los u$s47.000 millones. El dato refuerza una señal que el mercado viene siguiendo con atención: el BCRA todavía compra divisas, pero la acumulación efectiva de reservas sigue siendo frágil.

En lo que va del año, las compras netas suman u$s10.993 millones, por encima del piso de la meta anual de u$s10.000 millones. Sin embargo, entre pagos, valuación de activos, movimientos del Tesoro y encajes, el stock bruto no logra reflejar de forma lineal ese saldo comprador.