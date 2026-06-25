Juan Carlos de Pablo relativizó la suba del dólar: "Estamos lejos de que el BCRA esté obligado a vender"

El economista llamó a no alarmarse por los movimientos del tipo de cambio nominal. En ese sentido, consideró que la Argentina está lejos de la parte superior de la banda.

De Pablo sostuvo que "con los valores a los que están creciendo las exportaciones, sobran dólares”.

El economista Juan Carlos de Pablo relativizó la reciente suba del dólar y sostuvo que, en un contexto inflacionario , los movimientos del tipo de cambio nominal no deberían generar alarma . En ese sentido, minimizó la preocupación ante ese panorama y expresó que la Argentina está lejos de verse obligada a que el Banco Central tenga que vender reservas en pesos.

La cotización oficial mayorista acumula un avance cercano al 5% en junio. En lo que va del año, sin embargo, el aumento es de 1,5%, frente a una inflación acumulada de 14,7% hasta mayo.

“Si tenemos inflación, que se mueva el tipo de cambio nominal no es para suicidarse. Desde el Gobierno deben estar pensando que no van a competir con una demanda circunstancial. Más allá de eso, todavía estamos muy lejos de la parte superior de la banda que obligaría al Banco Central a vender ”, afirmó durante un seminario virtual de la empresa Planexware .

Según explicó, parte de la mayor demanda de divisas podría estar vinculada al cobro del medio aguinaldo . De todos modos, insistió en que, mientras exista inflación, resulta difícil que el tipo de cambio permanezca completamente estable.

Además, destacó dos indicadores económicos conocidos esta semana: el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) durante el primer trimestre y la estabilidad de la tasa de ocupación, lo cual "nos sirve para educarnos. En el primer trimestre decíamos que se iba todo al demonio”, recordó.

También resaltó el desempeño del sector externo y señaló que "si la economía creciera más, habría más importaciones y menos superávit. Pero, con los valores a los que están creciendo las exportaciones, sobran dólares”. En esa línea, sostuvo que el aumento del superávit comercial contribuye a fortalecer la posición financiera del país.

juan carlos de pablo.jpg De Pablo sostuvo que con un mayor superávit, el BCRA compra reservas y eso asegura "los pagos de deuda hasta 2027".

“Aprovechando el aumento del superávit, el Banco Central compra reservas y eso, sumado a las garantías ya obtenidas, hace que estén prácticamente asegurados los pagos de deuda hasta 2027. Eso explica las mejoras en la calificación de la deuda y la caída del riesgo país”, afirmó.

“Todos somos usuarios del PBI, pero el tema es cómo se contabiliza. Seguramente alguien está haciendo algo. Siempre hay heterogeneidad. Debe haber gente pensando y gente haciendo. Ahora, no soñemos con que el dólar pueda irse a $6000 porque no va por ahí. No sueñen con una devaluación y enfoquen los cañones en los elementos que están fuera de control”, recomendó a los empresarios que participaron de la charla.

Respecto del consumo interno, señaló que la situación varía según el sector y el tipo de producto. “No esperen milagros. No va a aparecer un helicóptero con dinero para que la gente salga a comprar. En abril el salario le ganó a la inflación, pero el consumo de bienes durables no depende solo de los ingresos. También influyen los dólares, los pesos y los miedos que tenés”, concluyó.

El salario pretendido por los argentinos promedió los $1.805.897 en mayo y volvió a perder contra la inflación

Un estudio relevó la situación salarial en Argentina, con foco en las pretensiones laborales de los trabajadores en sus postulaciones. El área de Tecnología y Sistemas registra el mayor crecimiento en los salarios pretendidos de 2026 con un aumento del 13.87%, en las posiciones junior. Mientras que en las posiciones Semi Senior y Senior, el área de Administración y Finanzas es la que muestra el mayor incremento, con un aumento acumulado del 13.52%.

Estos datos se desprenden del último Index del Mercado Laboral de Bumeran, la app de empleo de Latinoamérica. Según el informe, en el mes de mayo, los salarios pretendidos por los argentinos registraron un aumento del 1,18%, alcanzan los 1.805.897 pesos por mes, y se ubican 0,92 puntos porcentuales por debajo de la inflación del mismo periodo, que es de 2,1%. Si observamos en términos anuales, las remuneraciones pretendidas crecieron un 4,25%, por debajo de la inflación acumulada en el mismo periodo que es del 14,7%.