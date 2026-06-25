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25 de junio 2026 - 08:58

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del jueves 25 de junio en el Mundial 2026

Lionel Scaloni, pensativo.

Lionel Scaloni, pensativo.

Por X.com

El entrenador trabaja en Kansas con la mira puesta en el último partido de la fase de grupos. El defensor no se recuperó de su lesión y sería baja para el duelo del sábado a las 23.

La Selección argentina continúa con la preparación para enfrentar a Jordania, en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni entrenará este jueves por la tarde en Kansas, donde el cuerpo técnico seguirá probando variantes de cara al encuentro del sábado a las 23 (hora argentina).

Con la clasificación asegurada, el entrenador analiza una posible formación alternativa para administrar cargas y darle minutos a algunos futbolistas del plantel. Scaloni todavía no definió el equipo titular, pero durante los trabajos tácticos comenzó a evaluar cambios para el cierre de la primera etapa del torneo.

La principal ausencia confirmada sería la de Cristian “Cuti” Romero, quien continúa en recuperación tras la lesión sufrida ante Austria. El defensor no llegaría en condiciones al partido frente a Jordania y quedaría descartado, mientras el cuerpo técnico espera su evolución para los próximos compromisos.

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Argentina entrena por la mañana en Kansas en la previa del viaje a Dallas

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La Selección argentina se entrenó en Kansas City, los titulares descansaron y Scaloni empieza a planear el partido del sábado contra Jordania.

La Selección argentina se entrenó en Kansas City, los titulares descansaron y Scaloni empieza a planear el partido del sábado contra Jordania.

La Selección argentina tendrá este jueves una práctica en un horario poco habitual durante su estadía en Estados Unidos. El plantel dirigido por Lionel Scaloni entrenará por la mañana en Kansas, con la mira puesta en el partido del sábado ante Jordania por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

El ensayo comenzará a las 11 de la mañana en Kansas, equivalente a las 13 horas de la Argentina. A diferencia de las sesiones anteriores, que se realizaron mayormente por la tarde, el cuerpo técnico ajustó la planificación para continuar con los trabajos tácticos y físicos antes del próximo compromiso.

Luego del entrenamiento, la delegación argentina viajará rumbo a Dallas, donde se disputará el encuentro frente a Jordania. Scaloni continúa evaluando variantes en la formación y analiza cómo administrar las cargas del plantel para el cierre de la primera etapa del torneo.

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