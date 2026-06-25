Selección argentina, EN VIVO: la jornada del jueves 25 de junio en el Mundial 2026

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Argentina entrena por la mañana en Kansas en la previa del viaje a Dallas

seleccion argentina La Selección argentina se entrenó en Kansas City, los titulares descansaron y Scaloni empieza a planear el partido del sábado contra Jordania. @Argentina

La Selección argentina tendrá este jueves una práctica en un horario poco habitual durante su estadía en Estados Unidos. El plantel dirigido por Lionel Scaloni entrenará por la mañana en Kansas, con la mira puesta en el partido del sábado ante Jordania por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

El ensayo comenzará a las 11 de la mañana en Kansas, equivalente a las 13 horas de la Argentina. A diferencia de las sesiones anteriores, que se realizaron mayormente por la tarde, el cuerpo técnico ajustó la planificación para continuar con los trabajos tácticos y físicos antes del próximo compromiso.

Luego del entrenamiento, la delegación argentina viajará rumbo a Dallas, donde se disputará el encuentro frente a Jordania. Scaloni continúa evaluando variantes en la formación y analiza cómo administrar las cargas del plantel para el cierre de la primera etapa del torneo.