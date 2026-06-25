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25 de junio 2026 - 09:01

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 25 de junio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar se recalentó. Este miércoles, el tipo de cambio mayorista extendió su tendencia alcista este miércoles y alcanzó su nivel más alto del año. El dólar blue ya acumula una suba del 7% en lo que va del mes. En tanto, el riesgo país subió y se ubicó en 438 puntos, mientras el S&P Merval se hundió casi 6% medido en dólares luego de que MSCI mantiera a Argentina como mercado standalone y la entidad no iniciara una consulta para reclasificar al país como Mercado Frontera ni Mercado Emergente.

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Wall Street en alerta: temen que la ola de mega OPAs de IA desate una fuerte corrección

La nueva avalancha de ofertas públicas de acciones (OPA), tras el primer paso de SpaceX, podría impactar en el nivel de liquidez para el mercado. Según varias investigaciones un exceso de OPAs suele coincidir con fases de euforia inversora y peores rentabilidades posteriores.

Por Jorge Herrera

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Qué sectores se beneficiarían con la sanción del Súper RIGI, el proyecto de Javier Milei para inversiones

El oficialismo consiguió una nueva victoria parlamentaria con la media sanción del proyecto. El régimen crea un marco de incentivos para atraer grandes inversiones y desarrollar industrias que hoy tienen escasa presencia en la Argentina.

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Cierre récord de empresas: de las casi 26.500 que se perdieron en la era de Javier Milei, el 98% son pymes

En la era de Javier Milei, cerraron 26.448 empresas empleadoras, de las cuales el 98% son pymes. Industriales y economistas advierten por el impacto de la apertura importadora, los altos costos y la pérdida de empleo formal.

Por Erika Cabrera

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Dólar "colchón": en un año, los argentinos incrementaron sus ahorros fuera del sistema en u$s16.438 millones

Al concluir el primer trimestre del año, la cantidad de billetes verdes fuera del sistema financiero era de u$s259.306 millones. Los dólares que salieron por las elecciones del 2025 no habrían regresado.

Por Carlos Lamiral

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Las tres razones por las que se despertó el dólar blue y ya escaló $100 en junio

El tipo de cambio paralelo avanzó fuerte en lo que va de la semana y empardó su nivel más alto en el año.

Por Juan Carlos Cáceres

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Otra victoria libertaria en Diputados: contuvo a sus habituales aliados y aprobó el Super RIGI

El proyecto ofrece garantías impositivas y libertad de divisas a inversiones para "nuevas industrias" de al menos u$s1.000 millones. Hubo apoyo del PRO, la UCR y provincialistas.

Por Fernando Brovelli

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