Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 25 de junio

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El dólar se recalentó. Este miércoles, el tipo de cambio mayorista extendió su tendencia alcista este miércoles y alcanzó su nivel más alto del año. El dólar blue ya acumula una suba del 7% en lo que va del mes. En tanto, el riesgo país subió y se ubicó en 438 puntos, mientras el S&P Merval se hundió casi 6% medido en dólares luego de que MSCI mantiera a Argentina como mercado standalone y la entidad no iniciara una consulta para reclasificar al país como Mercado Frontera ni Mercado Emergente.