Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 25 de junio

El dólar se recalentó. Este miércoles, el tipo de cambio mayorista extendió su tendencia alcista este miércoles y alcanzó su nivel más alto del año. El dólar blue ya acumula una suba del 7% en lo que va del mes. En tanto, el riesgo país subió y se ubicó en 438 puntos, mientras el S&P Merval se hundió casi 6% medido en dólares luego de que MSCI mantiera a Argentina como mercado standalone y la entidad no iniciara una consulta para reclasificar al país como Mercado Frontera ni Mercado Emergente.
Wall Street en alerta: temen que la ola de mega OPAs de IA desate una fuerte corrección
La nueva avalancha de ofertas públicas de acciones (OPA), tras el primer paso de SpaceX, podría impactar en el nivel de liquidez para el mercado. Según varias investigaciones un exceso de OPAs suele coincidir con fases de euforia inversora y peores rentabilidades posteriores.
Por Jorge Herrera