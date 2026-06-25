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25 de junio 2026 - 12:23

Mundial 2026 EN VIVO: la jornada del jueves 25 de junio minuto a minuto y las últimas noticias

El Mundial 2026 empieza a definir los cruces de 16avos de final tras el cierre de la fase de grupos.

El Mundial 2026 empieza a definir los cruces de 16avos de final tras el cierre de la fase de grupos.

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Con la última fecha de la fase de grupos en marcha, el Mundial 2026 empieza a definir su cuadro de eliminación directa. Brasil y México aseguraron el primer puesto de sus zonas.

La última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 empezó a definir el cuadro de eliminación directa y ya dejó los primeros cruces confirmados de los 16avos de final. Las clasificaciones de Brasil y México como líderes de sus zonas comenzaron a ordenar un camino que todavía tendrá movimientos hasta el cierre de la primera ronda.

Entre los posibles duelos, se destacan algunos partidos de alto impacto, como Argentina frente a Uruguay y Brasil ante Japón. Además, también quedaron encaminados otros cruces como Portugal-Ghana, España-Austria y Países Bajos-Marruecos, mientras varios emparejamientos todavía dependen de la definición de los mejores terceros.

La nueva instancia de 16avos de final será una de las novedades de esta edición del torneo, luego de la ampliación del Mundial a 48 selecciones. Los partidos comenzarán el domingo 28 de junio y contarán con la presencia de los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

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Tras el debut de Mora en México con 17 años: cuáles son los 5 jugadores más jóvenes en jugar un Mundial

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En México jugó como titular un menor de 18 años por primera vez en la Copa del Mundo desde 2002. Conocé los detalles y la lista de los jugadores más jóvenes que disputaron un Mundial en la historia.

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Neymar: "Me fui solo al vestuario y lloré"

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Después de 981 días sin jugar con Brasil, Neymar está de vuelta y reveló que, tras su regreso a la 'seleçao', lloró a solas en el vestuario. Fue el 17 de octubre de 2023 cuando había saltado por última vez a un terreno de juego para defender la camiseta de la 'canarinha'. A partir de ahí, las lesiones le alejaron de la selección. En el Mundial 2026 hay un antes y un despúes de ese minuto 76 del Escocia-Brasil en que Neymar relevó a Matheus Cunha.

Neymar, de 34 años, actualmente jugador del Santos y que no pudo debutar en este Mundial hasta el tercer partido de la primera fase porque se estaba recuperando de una lesión en el gemelo, reveló: "Fui al vestuario, solo, y se me escaparon algunas lágrimas. Es un momento de gratitud. Le agradezco a Dios poder vivir todo esto de nuevo".

"Es un alivio inmenso volver a vivir todo esto. Es un momento de gratitud. Doy gracias a Dios por poder volver a vivir esto" , agregó.

"Llevaba mucho tiempo fuera, así que ahora es un equipo diferente; lo veo con otros ojos", afirmó. "Pero estoy muy contento de haber podido volver y jugar en un Mundial y defender a la selección brasileña después de tantos años", cerró el jugador de Santos.

Neymar, máximo goleador histórico de la Selección de Brasil (con 79 goles), y es ya el cuarto jugador de su país en disputar 4 Mundiales, tras Djalma Santos, Pelé y Cafú.

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Ancelotti pide a brasileños mantener la calma tras regreso de Neymar y brillante actuación de Vinícius

Tras un decepcionante empate 1-1 con Marruecos en su primer partido, Brasil ha tomado ritmo con victorias consecutivas, y Ancelotti dijo que su equipo se está convirtiendo en el conjunto sólido y colectivo que él desea para las eliminatorias.

carlo ancelotti
Carlo Ancelotti, único DT ganador de cinco Champions League, está próximo a disputar por primera vez un Mundial como entrenador principal.

Carlo Ancelotti, único DT ganador de cinco Champions League, está próximo a disputar por primera vez un Mundial como entrenador principal.

"Ahora estamos jugando como un equipo, ese era el objetivo", dijo Ancelotti en rueda de prensa. "No somos perfectos, tenemos que mejorar algunas cosas; podríamos ser más rápidos cuando tenemos la posesión".

"Estoy contento porque el equipo ha mejorado desde el primer partido. Ser sólidos es muy importante ahora que hemos llegado a la fase eliminatoria", analizó sobre su escuadra.

Brasil se enfrentará al segundo clasificado del Grupo F, y sus posibles rivales en los dieciseisavos de final son Países Bajos, Japón o Suecia.

Sobre Neymar, el entrenador comentó: "Ha tenido la oportunidad de jugar porque se lo merecía, ha trabajado duro para recuperarse", dijo Ancelotti. "Creo que en este Mundial, dadas sus cualidades, puede ayudar al equipo. Solo jugó unos minutos, pero lo hizo bien".

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Quién juega hoy en el Mundial 2026: con Alemania y EEUU en 16vos, Países Bajos, Paraguay y Ecuador van por la clasificación

Los partidos de hoy en la Copa Mundial 2026 van a definir los grupos D, E y F, por lo que se conocerán a más selecciones que avanzarán a la siguiente ronda.

Galarza Paraguay 1 0 Turquia

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Mundial 2026: las selecciones que ya quedaron eliminadas de la Copa del Mundo

La fase de grupos avanza y varios equipos empiezan a definir su futuro en la competencia por un lugar en la próxima ronda.

turquia

El Mundial 2026 empieza a mostrar sus primeras definiciones y, con el avance de la fase de grupos, algunas selecciones ya quedaron sin posibilidades de continuar en competencia. A medida que se disputan las jornadas, los equipos comienzan a conocer su destino entre la pelea por la clasificación y la despedida del torneo.

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16avos del Mundial 2026: todos los cruces, mejores terceros, el fixture completo y cuándo se juega cada partido

La Copa Mundial de la FIFA estrena un sistema ampliado con 48 selecciones. Ocho de los 12 terceros avanzarán de ronda. Conocé todos los detalles del sistema de clasificación y cómo será el fixture de los 16avos.

Copa del Mundo FIFA

El Mundial 2026 entró en etapas decisivas con respecto a la definición de la fase de grupos, y la expectativa no solo se centra en los partidos, sino en las calculadoras.

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Brasil goleó, se clasificó primero y Neymar volvió a jugar después de más de un mes

neymar
Su último partido había sido el 17 de mayo con el Santos, encuentro en el que sufrió un desgarro en la pantorrilla derecha.

Su último partido había sido el 17 de mayo con el Santos, encuentro en el que sufrió un desgarro en la pantorrilla derecha.

Brasil goleó 3-0 a Escocia por la tercera fecha del Grupo C en el Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami. Neymar entró en el segundo tiempo y la Canarinha se clasificó primera de su zona para la siguiente ronda. En caso de que Brasil y Argentina avancen en el torneo, podrían cruzarse en semifinales.

De menor a mayor fue Brasil en este torneo. Comenzó con un empate 1-1 frente a Marruecos y sin Neymar. Le ganó a Haití por 3-0 en la segunda fecha, pero perdió a Raphinha por una lesión en la región posterior del muslo derecho. Y en el último partido de la primera fase selló con la victoria su clasificación a dieciseisavos.

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