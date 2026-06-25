Mundial 2026 EN VIVO: la jornada del jueves 25 de junio minuto a minuto y las últimas noticias

Live Blog Post

Neymar: "Me fui solo al vestuario y lloré"

image

Después de 981 días sin jugar con Brasil, Neymar está de vuelta y reveló que, tras su regreso a la 'seleçao', lloró a solas en el vestuario. Fue el 17 de octubre de 2023 cuando había saltado por última vez a un terreno de juego para defender la camiseta de la 'canarinha'. A partir de ahí, las lesiones le alejaron de la selección. En el Mundial 2026 hay un antes y un despúes de ese minuto 76 del Escocia-Brasil en que Neymar relevó a Matheus Cunha.

Neymar, de 34 años, actualmente jugador del Santos y que no pudo debutar en este Mundial hasta el tercer partido de la primera fase porque se estaba recuperando de una lesión en el gemelo, reveló: "Fui al vestuario, solo, y se me escaparon algunas lágrimas. Es un momento de gratitud. Le agradezco a Dios poder vivir todo esto de nuevo".

"Es un alivio inmenso volver a vivir todo esto. Es un momento de gratitud. Doy gracias a Dios por poder volver a vivir esto" , agregó.

"Llevaba mucho tiempo fuera, así que ahora es un equipo diferente; lo veo con otros ojos", afirmó. "Pero estoy muy contento de haber podido volver y jugar en un Mundial y defender a la selección brasileña después de tantos años", cerró el jugador de Santos.

Neymar, máximo goleador histórico de la Selección de Brasil (con 79 goles), y es ya el cuarto jugador de su país en disputar 4 Mundiales, tras Djalma Santos, Pelé y Cafú.