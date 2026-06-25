En qué consiste el Súper RIGI: las claves del proyecto del Gobierno para captar inversiones + Agregar ámbito en









Los puntos más salientes del proyecto para captar inversiones de gran escala en nuevas industrias tecnológicas.

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El oficialismo logró este miércoles a última hora la media sanción en la Cámara de Diputados para el nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía con el objetivo de atraer inversiones de gran escala en sectores de alto desarrollo tecnológico.

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El proyecto contempla un amplio paquete de incentivos, entre ellos beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, destinados a promover emprendimientos vinculados con actividades que todavía no tienen desarrollo en la Argentina o que se encuentran en una fase inicial de experimentación.

La propuesta apunta a acelerar el crecimiento de industrias estratégicas como la industrialización de minerales críticos —entre ellos litio y uranio—, la biotecnología, la fabricación de baterías, las energías renovables como el hidrógeno verde, la producción de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, además del desarrollo de reactores nucleares de pequeña y mediana escala, semiconductores e inteligencia artificial.

rigi El proyecto impulsado por el Ministerio de Economía crea un esquema de incentivos para promover emprendimientos que aún no tienen desarrollo en la Argentina o se encuentran en una etapa experimental. Imagen creada con IA

Súper RIGI: que propone el proyecto El proyecto de Súper RIGI para "nuevas actividades económicas" consiste en un marco de beneficios para proyectos que impliquen inversiones de al menos u$s1.000 millones, con un desembolso del 20% en los primeros dos años. Entre sus características se encuentran: Plazo de adhesión de cinco años desde la sanción de la ley y estabilidad de 30 años con arbitraje internacional.

Reducción de alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%. El RIGI lo establece en 25%.

Prohibición a los distritos que adhieran de establecer gravámenes locales. Tope máximo del 0,5% para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en las provincias adheridas.

Quebranto sin límite temporal.

Alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

Exención de derechos de importación y exportación para bienes que se involucren con el plan de inversión.

Reducida contribución patronal al 10%.

Incentivo a la inversión y desarrollo, dado que cada dólar destinado a ese sector se computará doble para el compromiso de inversión necesaria de u$S1.000 millones.

Inversión en proveedores locales de al menos del 20% del total del proyecto.

Habilita la posibilidad de discernir litigios en tribunales internacionales. Súper RIGI: este es el texto completo del proyecto SUPER RIGI Proyecto

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