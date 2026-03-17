El dólar blue subió $10 el lunes 16 de marzo y cerró a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, con lo que volvió a ubicarse por encima del dólar MEP y amplió la brecha con el tipo de cambio oficial.
El dólar oficial se aleja del techo de la banda, pero el blue supera al MEP tras su rebote
El paralelo subió $10 y amplió la brecha con el mayorista, en una jornada marcada por la caída del tipo de cambio oficial y la presión sobre las reservas del Banco Central, por pagos a OOII.
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A pesar del rebote, el informal se mantiene dentro de un rango acotado: acumula siete ruedas consecutivas con variaciones de apenas $10, lo que refleja una relativa estabilidad en torno a los $1.400. En el segmento oficial, el dólar mayorista cayó $4 hasta los $1.396, profundizando la distancia con el techo de la banda cambiaria, del que ahora se ubica casi un 17% por debajo, el mayor margen en más de ocho meses.
Con esta dinámica, la brecha entre el blue y el oficial se estiró al 2,1%, equivalente a unos $29, el nivel más alto en casi tres semanas.
En los dólares financieros, el MEP cerró en $1.419,92, por debajo del blue, mientras que el contado con liquidación (CCL) operó en $1.470,36, con una brecha del 5,3% frente al mayorista. En tanto, el dólar cripto se ubicó en $1.465,82.
El comportamiento del mercado cambiario se dio en un contexto de presión sobre las reservas internacionales. El Banco Central perdió u$s871 millones en la jornada, en gran parte por pagos a organismos internacionales como el BID y el BIRF, por unos u$s450 millones.
Si bien la autoridad monetaria logró compras por u$s50 millones en el mercado oficial, no alcanzaron para compensar las salidas. Así, las reservas brutas cayeron a u$s44.788 millones, mientras que las netas continúan en terreno negativo. En paralelo, el mercado de futuros mostró bajas generalizadas, con expectativas de un tipo de cambio mayorista en torno a $1.410 hacia fin de marzo.
El escenario combina una oferta sostenida de divisas —impulsada por exportaciones y financiamiento externo— con tasas en pesos que continúan desincentivando la dolarización. Este equilibrio contribuye a mantener al tipo de cambio oficial contenido, mientras el dólar informal consolida un piso en torno a los $1.400.
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