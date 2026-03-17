El dólar oficial se aleja del techo de la banda, pero el blue supera al MEP tras su rebote + Seguir en









El paralelo subió $10 y amplió la brecha con el mayorista, en una jornada marcada por la caída del tipo de cambio oficial y la presión sobre las reservas del Banco Central, por pagos a OOII.

A cuánto cotiza el dólar este martes 17 de marzo. Pixabay

El dólar blue subió $10 el lunes 16 de marzo y cerró a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, con lo que volvió a ubicarse por encima del dólar MEP y amplió la brecha con el tipo de cambio oficial.

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A pesar del rebote, el informal se mantiene dentro de un rango acotado: acumula siete ruedas consecutivas con variaciones de apenas $10, lo que refleja una relativa estabilidad en torno a los $1.400. En el segmento oficial, el dólar mayorista cayó $4 hasta los $1.396, profundizando la distancia con el techo de la banda cambiaria, del que ahora se ubica casi un 17% por debajo, el mayor margen en más de ocho meses.

Con esta dinámica, la brecha entre el blue y el oficial se estiró al 2,1%, equivalente a unos $29, el nivel más alto en casi tres semanas.

En los dólares financieros, el MEP cerró en $1.419,92, por debajo del blue, mientras que el contado con liquidación (CCL) operó en $1.470,36, con una brecha del 5,3% frente al mayorista. En tanto, el dólar cripto se ubicó en $1.465,82.

bcra banco central reservas dolar El BCRA compró 50 millones El comportamiento del mercado cambiario se dio en un contexto de presión sobre las reservas internacionales. El Banco Central perdió u$s871 millones en la jornada, en gran parte por pagos a organismos internacionales como el BID y el BIRF, por unos u$s450 millones.

Si bien la autoridad monetaria logró compras por u$s50 millones en el mercado oficial, no alcanzaron para compensar las salidas. Así, las reservas brutas cayeron a u$s44.788 millones, mientras que las netas continúan en terreno negativo. En paralelo, el mercado de futuros mostró bajas generalizadas, con expectativas de un tipo de cambio mayorista en torno a $1.410 hacia fin de marzo. El escenario combina una oferta sostenida de divisas —impulsada por exportaciones y financiamiento externo— con tasas en pesos que continúan desincentivando la dolarización. Este equilibrio contribuye a mantener al tipo de cambio oficial contenido, mientras el dólar informal consolida un piso en torno a los $1.400.

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