El Gobierno destacó un récord de exportaciones mineras en el primer trimestre de 2026 + Seguir en









El ministro de Economía Luis Caputo manifestó en sus redes sociales que las ventas externas del sector alcanzaron los u$s2.409 millones entre enero y marzo. El dato se suma al discurso oficial que busca mostrar a la minería y la energía como motores del ingreso de divisas.

Luis Caputo destacó el récord de exportaciones mineras y vinculó el crecimiento del sector con la estrategia oficial para aumentar el ingreso de divisas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que las exportaciones mineras alcanzaron un nuevo récord histórico durante el primer trimestre de 2026, con ventas externas por u$s2.409 millones entre enero y marzo.

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A través de una publicación en su cuenta de X, el funcionario precisó que el monto representó un crecimiento interanual del 81,6% y se ubicó 158,1% por encima del promedio registrado para un primer trimestre desde 2010.

Minerales metalíferos y litio impulsaron el crecimiento Según detalló Caputo, las exportaciones de minerales metalíferos explicaron la mayor parte del resultado: representaron el 80% del monto total y crecieron 77% interanual.

El litio también mostró una fuerte expansión durante el período. De acuerdo con los datos difundidos por el ministro, las exportaciones del sector aumentaron 125% interanual, mientras que en cantidades registraron una suba del 52,3% frente al mismo trimestre del año anterior.

El crecimiento también se reflejó en los principales mercados de destino. Entre los mayores incrementos interanuales, Caputo mencionó a India, con una suba del 551%; China, con 176%; Alemania, con 174%; Estados Unidos, con 113%; Corea del Sur, con 101%; y Canadá, con 100%.

mineria Energía y minería, los sectores que mira el Gobierno El dato difundido por Luis Caputo se conoce luego de que el ministro anticipara en Expo EFI que el Gobierno espera una fuerte expansión de las exportaciones apalancada en los sectores de energía y minería. Según sostuvo, la Argentina podría acercarse por primera vez a los u$s100.000 millones en ventas externas. En esa exposición, Caputo proyectó que la energía podría generar un superávit acumulado de u$s350.000 millones hasta 2035, mientras que la minería aportaría otros u$s160.000 millones en el mismo período. “Entre ambos sectores hay casi un Producto Bruto Interno en diez años”, afirmó. El ministro también vinculó esa expectativa con el avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De acuerdo con los datos oficiales, hay 36 proyectos presentados por u$s95.000 millones, y en las próximas semanas podrían sumarse entre siete y ocho iniciativas adicionales por hasta u$s40.000 millones, principalmente asociadas al sector energético.