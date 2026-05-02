El Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi fue hospitalizada tras una crisis cardíaca

La activista de 50 años fue derivada a un hospital en Teherán tras cumplir prisión. Desde su fundación informaron sobre un deterioro cardíaco que incluyó pérdida de memoria y vómitos.

La activista de Derechos Humanos (DDHH) y ganadora del Premio Nobel de la Paz , Narges Mohammadi , se encuentra hospitalizada en Irán tras una crisis cardíaca. Su estado durante este sábado es inestable, tras haber sido ingresada desde prisión.

Desde el Comité Noruego del Nobel expresaron su preocupación por el empeoramiento de su salud luego de que sufriera un infarto en la cárcel. Mohammadi (50) ganó el premio en 2023, desde su encierro por su campaña para promover los derechos de las mujeres y abolir la pena de muerte en Irán.

La Fundación Narges Mohammadi informó el viernes en un comunicado desde su web que había sido "trasladada de urgencia a un hospital en Zanjan mismo tras un deterioro catastrófico de su salud , que incluyó dos episodios de pérdida total de conciencia y una grave crisis cardíaca".

El comunicado agregó que este traslado fue una "necesidad inevitable después de que los médicos de la prisión determinaran que su estado no podía ser tratado en el centro penitenciario". En una actualización de hoy, la fundación informó que su estado seguía siendo inestable y que recibía oxígeno, tras solicitar su traslado a un hospital en Teherán para realizarle pruebas y brindarle tratamiento especializado.

Su fundación informó que su estado seguía siendo inestable y que recibía oxígeno, tras solicitar su traslado a un hospital en Teherán.

El viernes por la mañana, Mohammadi se desmayó tras varios días con la presión arterial peligrosamente alta y náuseas intensas, según informó la fundación. Luego de varios vómitos, perdió el conocimiento y fue trasladada a la unidad médica de la prisión para recibir suero intravenoso de emergencia.

La activista, que se ha sometido a tres angioplastias, se enfrenta a una amenaza "directa e inmediata" a su derecho a la vida, según declaró su familia. "Exigimos que se retiren de inmediato todos los cargos y que se anulen incondicionalmente todas las condenas impuestas por su labor pacífica en defensa de los derechos humanos", sostuvieron.

Por qué está encarcelada Narges Mohammadi

Mohammadi fue condenada a una nueva pena de prisión de siete años y medio, según informó la fundación en febrero, semanas antes de que EEUU e Israel lanzaran su guerra contra Irán. En aquel momento, el comité del Premio Nobel instó a Teherán a liberarla de inmediato.



La activista fue arrestada en diciembre tras denunciar la muerte del abogado Khosrow Alikordi. Al respecto, el fiscal Hasan Hematifar declaró a la prensa que ella había hecho comentarios provocadores en una ceremonia conmemorativa del letrado.