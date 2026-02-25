El oro supera los u$s5.000 y escala ante la tensión comercial y geopolítica + Seguir en









El metal precioso avanza 0,5% y se mantiene por encima de los u$s5.000 la onza, impulsado por la debilidad del dólar y la creciente demanda de activos refugio ante la incertidumbre por los nuevos aranceles de Estados Unidos y el aumento de las tensiones con Irán.

El oro continúa funcionando como activo de refugio.

Los precios del oro suben este miércoles, impulsados por un dólar más débil ‌y una mayor ‌demanda de refugio seguro en medio de la incertidumbre sobre los aranceles estadounidenses y las crecientes fricciones entre Washington y Teherán.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El oro al contado subía un 0,5% a u$s5.175,00 por onza. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril suben un 0,5% a u$s5.193,90. El ‌índice dólar bajaba, lo que abarataba el oro, que cotiza en el billete verde, para los tenedores de otras divisas.

"El oro al contado se mantiene por encima del nivel de u$s5.000 gracias a la debilidad del dólar estadounidense, las perspectivas poco claras sobre la política comercial de Estados Unidos y las persistentes tensiones geopolíticas", dijo Han Tan, analista jefe de mercados de Bybit. El oro, un refugio tradicional, se comporta bien en épocas de incertidumbre geopolítica y económica.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 3,5% a u$s90,40 dólares, su ‌máximo en tres semanas. El platino al contado ganaba un 5,4% a u$s2.285,64 dólares, su punto más alto desde el 4 de febrero, mientras que el paladio sumaba un 2,7% a 1.816,21 dólares.

metales La plata alcanza su máximo en tres semanas Imagen creada con IA La discusión por los aranceles de EEUU continua El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en ‌su discurso sobre el estado de la Unión que "casi todos" los países y empresas quieren mantener los acuerdos arancelarios y de inversión previamente alcanzados con Washington. El país comenzó a cobrar el martes un arancel temporal del 10% sobre las importaciones globales, pero Washington estaba trabajando para aumentarlo al 15%, según un funcionario de la Casa ‌Blanca.

En tanto, los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner tienen previsto reunirse con una delegación iraní para una tercera ronda de conversaciones nucleares ‌el jueves en Ginebra. Irán está a punto de cerrar un acuerdo con China para la compra de misiles crucero antibuque, según fuentes de Reuters, que podrían apuntar a las fuerzas navales estadounidenses que se han reunido cerca de la costa iraní.