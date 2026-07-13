Boom farmacéutico chino genera escasez de monos de laboratorio: su precio se disparó a u$s30.000 + Agregar ámbito en









El crecimiento de los ensayos clínicos y la escasez de primates dispararon el precio de los monos utilizados en investigación biomédica en China hasta superar los u$s29.480 por ejemplar. El déficit anual de animales impulsa a las farmacéuticas a invertir en criaderos propios para garantizar el suministro.

La fuerte demanda de primates para ensayos clínicos llevó el precio de cada ejemplar a niveles récord en China, en medio de un creciente déficit de oferta. Depositphotos

En China el auge de los ensayos de nuevos medicamentos y la falta de animales disponibles elevó el precio de los simios utilizados en investigación biomédica por encima de los u$s29.480 (200.000 yuanes) por ejemplar, según informó este lunes el diario económico Yicai.

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"Los monos no solo son muy caros, sino que, más importante aún, escasean", alertó al medio Zhang Ming, responsable de investigación y desarrollo de una empresa biofarmacéutica china.

Según Zhang, las reservas de primates de laboratorio de prácticamente todas las organizaciones de investigación por contrato del sector farmacéutico ya están completas para este año.

Un negocio en expansión que mueve millones Las principales biofarmacéuticas chinas amplían sus criaderos de macacos para asegurar el abastecimiento ante el auge del desarrollo de nuevos medicamentos. Depositphotos El número de ensayos clínicos en China superó en 2025 por primera vez los 5.000, de los que más de la mitad correspondieron a nuevos medicamentos, según datos de la Administración Nacional de Productos Médicos citados por Yicai.

El precio de estos animales pasó de unos u$s1.047 en 2014 a u$s23.942 en junio de 2022, durante el aumento de la demanda ligado a la pandemia de Covid-19.

Posteriormente, cayó hasta los u$s11.065 en mayo de 2025 y se recuperó hasta alrededor de u$s14.740 en la segunda mitad de ese año, antes de duplicarse en 2026. Faltan 30.000 monos al año China necesita actualmente unos 30.000 primates de laboratorio al año, pero registra un déficit cercano a los 10.000, según expertos citados por Yicai, que agregaron que los largos periodos de cría dificultan que la brecha entre oferta y demanda se reduzca a corto plazo, mientras representantes del sector han pedido relajar temporalmente las restricciones a la importación de macacos desde el sudeste asiático. Empresas como WuXi AppTec, Joinn Laboratories y Pharmaron compran granjas y construyen sus propias instalaciones de cría desde 2018 para asegurar un suministro estable de estos animales.

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