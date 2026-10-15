El euro hoy -sin impuestos- cotiza a $1.675,90 para la compra y a $1.773,82 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA).
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizó este jueves 15 de octubre
Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.
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Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizó este miércoles 14 de octubre
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El dólar global alcanzó un máximo de 18 meses y Wall Street cayó por el temor a nuevas subidas de tasas
En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica a $1.799,75 para la compra y a $1.838,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.305,97.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 15 de octubre
El dólar oficial minorista cotiza a $1.480 para la compra y a $1.530 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.533,30 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.514.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 15 de octubre
El dólar blue cotiza a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, jueves 15 de octubre
El dólar CCL cotiza a $1.614,37 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.6%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 15 de octubre
El dólar MEP cotiza a $1.534,90 y la brecha con el dólar oficial es de 1.4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 15 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 15 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.615,71.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 15 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s82.268, según Binance.