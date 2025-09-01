Futuros, tasas y encajes: la estrategia oficial para contener al dólar antes de las legislativas en la Provincia

A pocos días de las legislativas en provincia de Buenos Aires, el oficialismo redobla los esfuerzos para contener al tipo de cambio, pese al riesgo de afectar aún más la actividad económica en los próximos meses.

A menos de una semana de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, el equipo económico, liderado por el ministro Luis Caputo, intensificó su estrategia para intentar llegar sin sobresaltos en el frente cambiario y financiero. Con un escenario político complejo, en el que aparecen denuncias de presunta corrupción, la city puso en duda un resultado favorable para el oficialismo en la contienda electoral bonaerense . Todo ocurre en un contexto de creciente volatilidad, potenciado por giros erráticos en la política económica.

En este marco, el BCRA y el Tesoro desplegaron tres herramientas claves para sostener el valor del dólar por debajo del techo de la banda sin comprometer reservas: intervención en futuros, endurecimiento monetario, y absorción de pesos vía encajes y deuda del Tesoro.

El Banco Central intensificó su presencia en el mercado de futuros de dólar para anclar expectativas y evitar un salto brusco en la cotización. El volumen operado trepó a u$s2.500 millones en la semana , un nivel que triplica el movimiento habitual en ese mercado.

El interés abierto alcanzó los u$s7.950 millones , el máximo de la era Milei y comparable con la previa electoral de 2023. Según estimaciones de operadores, la posición vendedora del Central ronda ya los u$s6.000 millones , muy por encima de los u$s3.800 millones informados oficialmente semanas atrás. Vale recordar que el tope del Gobierno para intervenir en este mercado se encuentra en u$s9.000 millones.

La estrategia mostró un éxito parcial: logró mantener el tipo de cambio por debajo de los $1.330 y moderar el dólar implícito a diciembre cerca del techo de la banda cambiaria para ese momento. Al tratarse de operaciones que se liquidan en pesos, no comprometen las reservas y permiten al BCRA "anclar" expectativas. Sin embargo, el nivel de intervención y el elevado volumen de ventas en futuros despiertan alertas: podrían acentuar la volatilidad y erosionar la confianza de los inversores.

La previa a las elecciones legislativas obligó al Gobierno a tomar medidas "intervencionistas"

2. Tasas reales más altas de los últimos años

En paralelo, el esquema monetario se endureció. El Tesoro logró renovar vencimientos y convalidó tasas de 4,3% mensual en Lecaps, muy por encima del 2,5/2,6% con el que financiaba en los primeros meses tras la salida del cepo. Además, emitió títulos atados a la tasa TAMAR (hoy arriba del 60% TNA) por $4,6 billones, con fuerte demanda de bancos, lo que permitió estirar plazos a 100 días y consolidar instrumentos de referencia.

El mensaje es claro: subir nuevamente las tasas para que la deuda en moneda local se pueda refinanciar y, al mismo tiempo, sacar pesos de la economía y estirar el calendario de vencimientos de los instrumentos ofrecidos por el Tesoro.

Este “apretón monetario” acompaña la estrategia cambiaria, ya que tasas más altas ayudan a sostener al peso frente a la dolarización típica de campaña electoral. De esta manera, los instrumentos en moneda local lucen atractivos y a precio de compra, aunque será decisión del inversor atarse al riesgo "pesos" que contrae una mayor volatilidad. Por ejemplo, los bonos CER estuvieron muy demandados durante la semana, ante los atractivos rendimientos superiores al 30% más inflación.

En síntesis, la suba de las tasas significa, por definición, un mayor costo del dinero, algo que para el Gobierno tiene un carácter “transitorio” y podría moderarse tras resultados electorales, si son favorables al oficialismo.

3. Cerco a los bancos: encajes en el nivel más alto en 32 años

La tercera pata de la estrategia oficial estuvo enfocada en “cercar a los bancos”, en sintonía con el endurecimiento monetario. Los encajes dispuestos que treparon hasta un 53% - el nivel más alto desde 1993-, y derivó en una fuerte demanda inducida de títulos del Tesoro en la última licitación, ante entidades con pocas alternativas de manejar su liquidez.

De acuerdo al último informe de GMA, la autoridad monetaria retiró $3,2 billones mediante este mecanismo llevando los agregados monetarios, M2 y M3 privado, a mínimos históricos: 7,9% y 13,4% del PBI, respectivamente. Esta contracción, que contradice la estrategia inicial del Gobierno, golpea al crédito y, por ende, a la actividad económica y a la rentabilidad bancaria.

Señal de alarma en la city: ¿el Tesoro vendió dólares?

En los últimos días, un informe de la consultora 1816 reflejó una caída en los depósitos en dólares del Tesoro, al mismo tiempo que se verificó un aumento en las colocaciones en pesos dentro del BCRA. Según esos cálculos, el volumen de las operaciones rondó los u$s350 millones entre el 11 y el 27 de agosto.

Más allá de que no pueda interpretarse como una estrategia definida, el hecho representa una señal de la tensión que atraviesa la política económica en medio de la volatilidad cambiaria. Una eventual venta de dólares, en un escenario en el que el Banco Central no acumula divisas, podría comprometer la confianza en la capacidad oficial de cumplir con los próximos vencimientos de deuda. Sin embargo no puede descartarse, nuevamente, que podría ser algo "transitorio" y que tras las elecciones, el Tesoro vuelva a comprar dólares. Sin embargo, dos meses luce un período muy largo para mantener esta dinámica.

En este contexto, el clima político no ayuda y agrega incertidumbre. El índice de Confianza en el Gobierno cayó en agosto al 42,4%, el nivel más bajo de la gestión Milei, con un desplome marcado en GBA, de un 23%. El interrogante recae en si estas medidas del BCRA y del Tesoro alcanzarán para contener al dólar, en la última semana previo a las elecciones en PBA. Por ahora, el combo de futuros, tasas y encajes le permite al Gobierno ganar tiempo.