Los ADRs y bonos en dólares rebotan hasta 8,5% tras el desplome por el condicionamiento de Donald Trump







Los bonos en dólares y las acciones argentinas rebotan luego de la sobrerreacción tras las declaraciones de Trump en la reunión con Javier Milei. En tanto, una acción se destaca con una fuerte suba.

Depositphotos

Los bonos soberanos en dólares rebotan mientras que los ADRs operan con mayoría de subas, luego de las dudas que surgieron en el mercado tras el eventual condicionamiento del financiamiento de EEUU a los resultados electorales del 26 de octubre. En ese sentido, los ADRs rebotan hasta 8,5% a siete ruedas de los comicios.

Los títulos en dólares escalan hasta 2,5% encabezados por el Global 2030, Bonar 2041 (2,4%), Bonar 2035 (2,1%) y el Bonar 2029 (1,9%). Así, el riesgo país medido por el JP.Morgan posiblemente vuelva a perforar los 1.000 puntos básicos.

S&P Merval y ADRs Por otra parte, el S&P Merval avanza 2,5% a 1.931.598,91 puntos, mientras que el Merval en dólares lo hace en 2,3% a 1.307,29 puntos. Las acciones que más suben son encabezadas por Central Puerto (5,9%), Edenor (5,2%), Metrogas (4,1%) y Aluar (3,7%).

La suba de Central Puerto se destaca después de la noticia de la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) para proveer energía al nuevo proyecto de data center respaldado por OpenAI en la Patagonia, “Stargate Argentina”, que contempla una capacidad inicial de 100 MW, escalable hasta 500 MW.

En Wall Street, los papeles argentinos escalan 8,5% liderados por Central Puerto, Edenor (7,3%), Banco Macro (5,3%) y Grupo Supervielle (4,2%).