Abanico de inversiones para los FAL: solo 8 ON, vía libre para bonos soberanos y por ahora provinciales excluidos

El esquema comenzará a regir en noviembre y movería unos u$s2.000 millones durante el primer año. El Poder Ejecutivo estableció límites en los porcentajes a invertir en bonos subsoberanos y corporativos, además de restricciones en función de la calificación crediticia.

El Gobierno informó un menú escaso de instrumentos en los cuales podrán invertir los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) de empresas privadas que se implementarán a partir del 1° de noviembre. El Poder Ejecutivo estableció topes en los porcentajes a colocar en bonos provinciales y corporativos , a la vez que puso restricciones en función de la calificación crediticia. Tal como viene informando Ámbito, se estima que, durante el primer año, el FAL representará unos u$s2.000 millones y, en el segundo, otros u$s4.000 millones , lo que ya generó una carrera entre bancos y sociedades de bolsa por atraer clientes.

El Ministerio de Economía estableció que se podrá invertir en deuda del Estado nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) . Además, los recursos podrán ser destinados a depósitos en pesos y Obligaciones Negociables (ONs) emitidas por empresas privadas.

Tanto los títulos de deuda provinciales y porteños, como las ONs deberán tener autorización de oferta pública, negociación en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y calificación de riesgo AAA en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras registradas ante el organismo (Moody's, Fitch y Standard and Poor's). Este criterio se aplicó para acotar el riesgo de las inversiones , al menos para el primer tiempo de los FAL.

Desde el mercado, esperan que hacia adelante se amplíe el menú de inversiones y se incluya deuda variable. Los únicos que no tienen límites son los bonos del Tesoro nacional . Un FAL podría estar 100% invertido en títulos del Ministerio de Economía si así lo decidieran los asesores financieros. "Los límites que impuso el Gobierno por ahora entendemos que son lógicos. Te dejo invertir en mis títulos al 100%, ya que son fondos que antes recibía vía ANSES. Hoy dejo que los inviertas en estos vehículos, pero comprame a mí, dame el financiamiento", destacó Jorge Sodano , country leader de TMF Group para Chile, Paraguay y Uruguay.

Por el momento las provincias y CABA quedan excluidas, ya que ninguna cuenta con la calificación requerida por al menos dos calificadoras. Si en adelante le otorgan la nota serán contempladas, aunque un FAL podrá tener un máximo del 15% en títulos subsoberanos, con un tope del 5% por cada jurisdicción.

“Hoy, uno de los casos a mirar es el de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente tiene un bono provincial con una calificación AAA, por lo que para que ese instrumento pudiera ser elegible debería obtener una segunda calificación en ese mismo nivel", destacó Sodano.

En ese sentido, desde TMF Group añadieron que se "abre una posibilidad concreta para la Ciudad, ya que si decidiera emitir un nuevo bono con doble calificación AAA, o consiguiera una segunda calificación para un título ya emitido, podría quedar en condiciones de ser incorporado dentro de las alternativas de inversión habilitadas para los FAL".

Para las ON's de empresas el límite será del 20% de la cartera en forma agregada y del 10% por emisor y sus vinculadas. Entre las que se puede invertir, se destacan las entidades bancarias: Macro, BBVA, Galicia y Santander; otras tres energéticas: YPF, Pampa Energía y PAE; y Adecoagro, según un relevamiento de inversiones permitidas de TMF Group, una empresa que brinda servicios para multinacionales que ofrece fondo fiduciario del esquema FAL. La intención es "evadir el riesgo y tener liquidez", destacó Sodano.

Felipe Couyoumdjian, director comercial en TMF Group, resaltó que el período de permanencia es de seis meses. "Todos los fondos que empecemos a recibir, a partir de diciembre por el mes de noviembre, se van a mantener dentro del vehículo por un semestre. Durante los primeros seis meses solamente se van a recibir fondos. A partir del séptimo mes, las empresas van a poder hacer uso de esos fondos en su totalidad", subrayó.

La pulseada entre los bancos y las sociedades de bolsa es continua, desde los grandes bancos ofrecieron fuertes beneficios, entre ellos, renunciar a su comisión. Aunque desde las sociedades de bolsa redoblaron la apuesta y destacaron que también pueden entregar alguna utilizada, pero a fin de cuentas lo más importante es siempre la "rentabilidad" que puedan generar en la cartera.