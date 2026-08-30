Conmoción por un tiroteo durante una fiesta electrónica en Suiza que causó un muerto y cinco heridos

El ataque ocurrió durante la madrugada en el hipódromo de Schachen. La víctima fue identificada como una joven italiana y dos de los heridos son de esa nacionalidad.

Una joven italiana, murió tras un tiroteo ocurrido en Suiza, mientras que otras cinco personas resultaron heridas. El ataque se produjo durante la madrugada del domingo, cuando terminaba una fiesta de música electrónica en el hipódromo de Schachen. Entre los heridos hay otros dos ciudadanos italianos, quienes sufrieron lesiones leves.

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La víctima fue identificada por el Ministerio de Exteriores de Italia , que confirmó además que los dos ciudadanos italianos heridos ya recibieron atención médica y pudieron regresar a sus domicilios. Las autoridades de ambos países trabajan en conjunto para esclarecer las circunstancias del episodio.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada , cuando finalizaba la rave. Tras las detonaciones, la policía cantonal de Argovia desplegó un amplio operativo para encontrar al autor o a los autores del ataque, ante la posibilidad de que hubieran abandonado el cantón.

Por el momento, los investigadores manejan distintas hipótesis sobre el móvil del ataque , aunque ninguna fue confirmada. Entre las posibilidades analizadas aparecen un eventual atentado terrorista, una disputa o una agresión dirigida específicamente contra determinadas personas.

La policía suiza aclaró que todavía no están determinadas ni las circunstancias ni la motivación del tiroteo. Para reconstruir la secuencia de los hechos, los investigadores tomaron declaración a los cinco heridos y pidieron colaboración a quienes participaron de la fiesta.

Los asistentes fueron invitados a entregar fotografías y videos registrados durante el evento, material que podría resultar clave para establecer qué ocurrió en los momentos previos y posteriores a los disparos.

El hecho ocurrió cuando terminaba una fiesta en el hipódromo de Schachen. La policía investiga el móvil y busca al responsable o los responsables. X

Algunos testigos citados por medios locales señalaron que, inicialmente, confundieron las detonaciones con fuegos artificiales, debido al contexto de la fiesta y a la música electrónica que se desarrollaba en el lugar.

Italia trabaja junto a Suiza por los ciudadanos afectados

El gobierno italiano activó un Grupo de Trabajo para asistir a las familias de los ciudadanos involucrados y seguir de cerca la investigación. El equipo está encabezado por el Encargado de Negocios de la Embajada de Italia en Berna, quien fue enviado a Aarau por el canciller italiano, Antonio Tajani.

La Farnesina informó que el grupo mantiene una coordinación permanente con las autoridades suizas, tanto para acompañar a las familias como para conocer la evolución de las pesquisas.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su "profundo pesar" por la muerte de Spinelli y manifestó su cercanía con las personas heridas: "Confiamos en el trabajo de las autoridades suizas para aclarar lo ocurrido e identificar a los responsables", señaló la mandataria.

Giorgia Meloni, expresó su “profundo pesar” por la muerte de la joven y pidió confiar en las autoridades suizas para esclarecer el ataque.

Por su parte, el canciller Antonio Tajani recibió el pésame de su par suizo, Ignazio Cassis. El funcionario helvético ofreció "plena e inmediata asistencia" para avanzar en la investigación y localizar al responsable.

Tajani agradeció el gesto de "solidaridad y amistad" de Suiza, especialmente en un momento en el que ambos países mantienen diferencias por la gestión del incendio ocurrido durante la pasada Nochevieja en un bar de Crans-Montana.

Aquel incendio dejó 41 muertos, seis de ellos ciudadanos italianos, y mantiene abiertas algunas diferencias entre Roma y Berna. El nuevo episodio ocurrido en Argovia vuelve a poner a ambos gobiernos en contacto directo mientras las autoridades intentan determinar quién estuvo detrás del tiroteo y por qué se produjo.