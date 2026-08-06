El Gobierno pagó al FMI u$s852 millones y las reservas del BCRA cayeron debajo de los u$s49.000 millones

El stock bruto cayó u$s1.224 millones en la rueda y cerró en u$s48.835 millones, luego de haber superado el miércoles la barrera de los u$s50.000 millones. Aun así, el BCRA compró u$s41 millones en el mercado oficial y elevó el saldo de agosto a u$s95 millones.

El pago al FMI golpeó las reservas del BCRA, que volvieron a caer por debajo de los u$s49.000 millones.

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) cayeron con fuerza este jueves 6 de agosto y volvieron a ubicarse por debajo de los u$s49.000 millones , luego de que el Gobierno afrontara un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s852 millones, confirmaron fuentes oficiales a á Ámbito . En concreto, el stock bruto retrocedió u$s1.224 millones y finalizó en u$s48.835 millones.

De esta manera, la baja borró el salto de la rueda anterior, cuando las reservas habían superado los u$s50.000 millones y alcanzado un nuevo máximo desde 2019 .

Además, la valuación también jugó en contra , aunque con un impacto bastante menor al del pago al organismo. El oro retrocedió 0,22% y habría restado cerca de u$s25 millones al valor contable de las tenencias del Central . A su vez, el dólar global avanzó 0,27%, mientras que el euro cayó 0,30% frente a la moneda estadounidense y la libra bajó 0,12%. En cambio, el yuan mostró una leve apreciación y el yen retrocedió 0,46%.

En el mercado oficial, el BCRA adquirió u$s41 millones , en una rueda con un volumen operado de u$s689 millones. Así, la autoridad monetaria absorbió cerca del 6% del total negociado y elevó el saldo comprador de agosto a u$s95 millones.

Con este resultado, las compras acumuladas en 2026 ascendieron a u$s13.422 millones. Además, el Central encadenó siete ruedas consecutivas con saldo positivo, aunque el ritmo de agosto todavía se mantiene lejos del desempeño observado durante julio.

De hecho, el promedio diario de compras del mes se ubicó en u$s24 millones, contra los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo. En consecuencia, el flujo comprador continúa, pero con una magnitud insuficiente para compensar pagos externos de gran escala como el vencimiento con el FMI.

El dólar mayorista rozó los $1.500

En el frente cambiario, el dólar mayorista subió 0,20% y cerró en $1.499,50 para la venta. Así, la cotización quedó nuevamente al borde de los $1.500, una zona que en las últimas ruedas volvió a funcionar como referencia sensible para el mercado.

En paralelo, el dólar oficial A3500 bajó 0,12% hasta $1.518,24. Con estos valores, la distancia entre el mayorista y el techo de la banda, ubicado en $1.814,21, se mantuvo en 19,49%, por lo que la cotización todavía opera lejos del límite superior del esquema cambiario.

Entre los dólares alternativos, el MEP avanzó 0,10% hasta $1.520,28, mientras que el contado con liquidación cayó 1% hasta $1.565,18. En tanto, el dólar blue bajó 0,65% y cerró en $1.530. De esta forma, la brecha entre el blue y el mayorista se comprimió hasta 2,03%, mientras que el canje descendió a 2,95%.

Liquidez, futuros y cobertura cambiaria

En futuros, la curva operó con subas generalizadas. Agosto avanzó 0,36%, septiembre subió 0,36%, diciembre ganó 0,43% y los contratos de 2027 también cerraron en terreno positivo. En promedio, la variación general fue de 0,36%.

Con estos movimientos, la tasa implícita de agosto quedó en 1,59% mensual, equivalente a 19,03% anualizado. A su vez, en pesos, la TAMAR bajó de 23,13% a 22,88%, mientras que la BADLAR retrocedió desde 22,31% hasta 20,88%.

La dinámica de cobertura volvió a quedar bajo observación por una restricción adicional: la liquidez del sistema. Según estimaciones de mercado, el stock de repos a un día de los bancos con el BCRA, utilizado como referencia del exceso de pesos, cayó el miércoles hasta $0,82 billones, el nivel más bajo desde fines de febrero.

Ese dato importa porque una liquidez más ajustada reduce el margen del Central para seguir absorbiendo pesos mediante ventas de instrumentos dólar linked en el mercado secundario. Esa herramienta fue utilizada desde junio para contener presiones sobre el tipo de cambio oficial, con ventas estimadas en torno a u$s2.300 millones en junio y otros u$s1.500 millones en julio.