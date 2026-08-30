Petróleo de Venezuela: EEUU accederá a reservas comparables a la de dos gigantes de la OPEP

El acuerdo con Venezuela comprende campos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles. Sumado a sus propias reservas, EEUU tendría acceso a un volumen cercano a 111.000 millones, comparable con el de Emiratos Árabes Unidos y superior al de Kuwait.

El nuevo acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela podría modificar el peso energético de Washington a escala global. El entendimiento contempla el desarrollo de campos venezolanos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo , un volumen que, sumado a las reservas propias estadounidenses, colocaría a EEUU en una posición comparable con algunos de los principales productores de la OPEP .

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Estados Unidos cuenta con alrededor de 46.000 millones de barriles de reservas probadas , según las estimaciones citadas. Si a ese volumen se agregan los 65.000 millones de barriles comprendidos en el acuerdo con Venezuela, Washington tendría reservas propias o acceso de largo plazo a unos 111.000 millones de barriles .

La cifra resulta prácticamente equivalente a los 113.000 millones de barriles de Emiratos Árabes Unidos y supera los aproximadamente 101.500 millones de Kuwait , dos integrantes relevantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La comparación, sin embargo, requiere una distinción: los barriles venezolanos no pasarán a formar parte de las reservas estadounidenses . El acuerdo otorgaría a compañías de EEUU acceso y derechos de producción de largo plazo sobre determinados yacimientos venezolanos.

Según los detalles conocidos hasta el momento, el entendimiento tendría una vigencia de 25 años y abarcaría 17 campos estratégicos , ubicados en áreas como la Faja Petrolífera del Orinoco y el Lago de Maracaibo.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que los campos involucrados tienen un potencial probado de 65.000 millones de barriles y que el esquema contempla alcanzar una producción de 1,5 millones de barriles diarios.

Además, se proyectan más de u$s100.000 millones de inversión privada, mientras que los derechos de producción quedarían principalmente en manos de empresas estadounidenses y buena parte del crudo tendría como destino ese mercado.

Además se proyectan más de u$s100.000 millones de inversión privada, de petroleras americanas Depositphotos

Los derechos de producción quedarían principalmente en manos de compañías estadounidenses y una parte relevante del petróleo extraído tendría como destino el mercado de ese país.

Trump quiere utilizar el crudo para las reservas estratégicas

El presidente Donald Trump sumó este domingo otro elemento al acuerdo al anticipar que parte del petróleo venezolano será utilizado para recomponer las Reservas Estratégicas de Petróleo de Estados Unidos.

Trump aseguró que el proceso comenzará “muy pronto”, en momentos en que los inventarios estratégicos estadounidenses se encuentran fuertemente reducidos.

El entendimiento adquiere así una dimensión que excede la relación bilateral con Venezuela. El acceso a 65.000 millones de barriles acercaría a Estados Unidos, en términos de disponibilidad potencial de reservas, a los niveles de algunos de los grandes jugadores de la OPEP, al tiempo que reforzaría su capacidad de abastecimiento y su influencia dentro del mercado petrolero internacional.

Pese a su magnitud, el entendimiento también enfrenta interrogantes. Entre ellos aparece la seguridad jurídica de las inversiones a largo plazo y la continuidad del esquema una vez que finalice la administración Trump.

Según los análisis citados, la posibilidad de impugnaciones legales y un eventual cambio de política energética bajo una futura administración podrían condicionar las decisiones de las compañías estadounidenses, especialmente ante proyectos que requieren inversiones multimillonarias y plazos prolongados para recuperar el capital.