Qué es el Open Finance y cómo podría influir en el ecosistema financiero en Latinoamérica

El Open Finance va más allá. Es el término que se refiere al intercambio de información financiera no solo de bancos, sino de cualquier entidad financiera. Entre las ventajas se encuentra que vuelve eficiente los servicios, la competencia y aumenta el desarrollo del econsistema.

Periodista: ¿De qué se trata Syncfy y el concepto Open Finance?

Gerardo Treviño: Syncfy es una API de Open Finance. Es un puente entre cualquier app o sistema y las instituciones financieras. Básicamente lo que ayudan estas apps es que le ofrecen un valor al usuario final. Ese valor sucede porque hay una data mucho más automatizada, más fluída, que ayuda a armar predicciones, reportes, etc. Es conectar una app con la información del usuario.

Esta data que proviene de bancos, de instituciones fiscales, como AFIP en Argentina, y se conecta con las capas empresariales, corporativas y gubernamentales. También tendemos otro tipo de puentes de datos como con blockchains, y billeteras digitales, incluyendo Paypal, Binance, entre otras. Básicamente así es como funciona: somos un puente de datos de información del usuario.

P.: ¿Hace cuántos años está la empresa, en qué países tienen operaciones y cuáles son los principales clientes?

G.T.: Hemos estado en el ecosistema fintech por un poco más de 10 años, fueron las primeras aventuras que tuvimos como emprendedores en esta área. Syncfy nace después de todo el aprendizaje que tuvimos creando diferentes soluciones de conectividad bancaria. Nosotros lanzamos un API en 2013 para conectividad con bancos. y empezamos los primeros temas de amplificación en 2016. Syncfy se lanzó como una API para Latam en el 2020. Los países donde operamos al día de hoy es México, Estados Unidos, en Brasil, y estamos abriendo la subsidiaria en Colombia y Argentina. Tenemos conectividad con casi todos los países de Latinoamérica.

Los principales clientes que tenemos son bancos, sistemas de contabilidad, en Argentina hay un sistema contable, Colppy, y ellos utilizan para conectar a sus contadores con las empresas y a sus bancos. Tenemos de clientes a BBVA, por ejemplo, Intuit, Clara, ahora se están integrando algunas otras empresas como Nubox, sistemas contables como Gestionix.

P.: Especificamente sobre Argentina ¿Cómo evalúan el sector y que líneas de crecimiento tienen planteadas?

G.T.: Tenemos servicio de Open Banking que es conectividad con los bancos y soportamos las capas corporativas, empresariales, gubernamental y empresarial. Tenemos la parte de emisión, timbrado de facturas y el acceso a las facturas electrónicas. Cualquier corporativo, cualquier sistema contable, cualquier RP, cualquier empresa con un equipo de desarrollo lo podemos ayudar a automatizar y hacer eficiente cualquiera de sus procesos alrededor de esta fuente de datos.

P.: ¿Cómo crees que es la adopción del Open Finance?

G.T.: Al día de hoy empieza un crecimiento bastante notorio. Los años anteriores las personas no lo entendían mucho, no le daban importancia, pero ahora el tema de Open Banking y Open Finance ya empieza a sonar. Nos empieza a llegar más interés. Ya nos empiezan a llegar personas y empresas de forma orgánica. Así que consideramos que hay una adopción importante al día de hoy. Es verdad que el tema del Open Banking cuando arrancó era entregar unicamente los datos y creo que el reto ahora es mucho más que entregar la información, ahora es elaborar cosas más procesadas, enriquecidas. Puentes de datos que realmente aporten valor. Ser embebido en plataformas o aplicaciones. Es una tendencia que viene mucho más rápido.

P.: ¿Cuál es el paso a seguir en la adopción tecnológica?

G.T.: El tema del acceso a datos, la parte de pagos tarjetas de crédito, y terminales y puntos de ventas, lo que sigue es cómo le sacas provecho a toda esa data. Viene toda la parte de finanzas embebidas, que se procese cierta información pero que la deje disponible y que esten los widgets para que dentro de la experiencia del usuario este no tenga que salirse de la aplicación. Al día de hoy es que lo que estamos trabajando para que los widgets sean como sub aplicaciones. Un developer lo va a poder integrar sin tener que ponerse a programar.

También viene toda la parte de cross border ya ligado con la parte de datos. Por ejemplo cruzar facturas con transacciones bancarias. También lo que viene siendo categorizar facturas a nivel catálogo de cuentas contables de la institución fiscal, en casos como Argentina, de AFIP. Es lo que se viene como juntar datos, pagos, infraestructura, y todo en un layer con enriquecimiento de datos, con inteligencia artificial para sacarle mucho más provecho a esas soluciones que van a ser embebidas.

P.: ¿Notás que hay diferentes necesidades de acuerdo al país?

G.T.: Hay un común denominador hasta cierto punto y después pasa a una fase donde hay necesidades particulares. El común denominador es toda la parte de conciliación. El otro, pagos. Todavía hay mucho por hacer en temas de automatización y en temas regulatorios. Las autoridades no han decidido que es 100% legal y que no. Viene muy lejos todo lo que es el sistema Open Finance. Hay mucho que aprender sobre cuáles son las adversidades de cada país. Estamos enfocados en hacer datos mucho más eficientes y enriquecidos. Todo lo que es pagos en el mundo cripto, son algunas de las cosas que tenemos en el radar.

P.: ¿Cómo está la competencia en el sector?

G.T.: Somos un producto de alta calidad que fue probado por empresas y así nos validamos. Las nuevas empresas que han llegado no han tenido el tiempo para probarlo como lo hicimos. Tal vez aún están explorando cuáles pueden ser las mejores opciones. Ya pasamos esa parte de procesamiento, ahora estamos en una cadena de suministro de la parte bancaria. En la competencia no todos ofrecen la parte de infraestructura. Otros no cubren cripto, otros no cubren pagos y solo están en Open Banking.

P.: ¿Por qué es importante estar en Finnosummit?

G.T.: Venimos en conjunto con BBVA a exponer y promover lo que hicimos en conjunto. Se habla mucho como los bancos van a interactuar con las fintech, si son enemigos o no, es importante que nos vean como un caso de estudio por las cosas que logramos juntos. Ellos han tenido un aprendizaje de como programar con una fintech. Ayuda mucho que los bancos y las fintech trabajen en conjunto. Estandarizás procesos y haces mucho más eficiente, y define la manera en que otra fintech va a llegar al banco. También para interactuar con otras empresas interesadas en el Open Banking y liberar tabús. La interacción en estos eventos es muy diferente a cuando lo hacés de manera remota. Es como nuestros valores de la compañía: integridad, libertad, pasión, y conocimiento.

