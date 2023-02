Finnosummit 2023: por qué es un gran momento para invertir en fintech y cuál será el próximo nicho a explotar

Periodista.: ¿Hace cuánto existe Finnosummit, cuál es el objetivo de reunirse estos días?

Andrés Fontao.: Finnosummit nace por una necesidad que identificamos, para crear un punto de encuentro en América Latina y conectar a los diferentes actores de la industria fintech. Mi socio y yo con Fonnovista empezamos a tener presencia en la región, en América Latina hace 10 años, en 2013. Si bien ya había emprendedores, los bancos ya mostraban interés y el regulador tomaba los primeros pasos, no había espacio, esa plataforma, ese punto de encuentro donde los diferentes actores podían conectar, hablar, diseñar juntos, y ahí nace Finnosummit.

Es un encuentro donde la gente se puede conocer, y pueden conectar para empezar juntos una colaboración, que puede tomar forma de piloto, de prueba de concepto, o una adquisición. Los Finnovista nacen como una plataforma para impulsar y acelerar la industria en los servicios financieros. Veíamos que ya estaba pasando en otras industrias, de la mano de los Airbnb, de los Spotify, y pensamos esto va pasar también en la banca, en los seguros, en los bancos. Sin embargo la industria de los servicios financieros es mucho más compleja, es fuertemente regulada. Para el emprendedor era necesario o conocer de adentro o buscar oportunidades para colaborar con aquellos que si no lo conocía. Llevamos 10 años. Hemos hecho eventos en Miami, en Bogotá, en Ciudad de México, donde sucede el evento indignia.

Finnosummit Conect es un nuevo concepto. Diseñamos más y mejores experiencias de networking. Si bien hay contenido, curado con speaker de muy alto nivel, con sesiones con contenido muy potente, el eje central es el networking. Es un encuentro para conectar. Tenemos el encuentro estructurado y el divertido, porque también es "vayamos a tomarnos una copa en el bar". Buscamos que sea evento muy democrático, porque hay muchas fácilidades para acceder a los grandes tomadores de decisiones. Al hacer que se trasladen, el engagement es mucho mayor. Nos acompañan 300 personas. De distintos países de la región, desde México, CentroAmérica, Sudamérica, España.

finnosummit.jpg

P.: ¿Cómo crees que se han ido transformado estos eventos a lo largo del tiempo, han cambiado las necesidades?¿Cuáles son los sectores que ahora tomaron protagonismo?

A.F.: La verdad que el ecosistema ha ido creciendo, no solamente en volúmen, en participantes, sino también de los sectores que nos integran. En las primeras ediciones eran emprendedores, e inversores. Poco a poco se sumaron nuevos actores, empezando por los bancos, los más tradicionales de la industria, y entidades financieras. Han estado presentes en los eventos, pero en este año los vemos con una búsqueda de recibir colaboraciones. Se nota mucha más humildad. Saben lo que hacen bien pero también renocen que las fintech hacen cosas bien, buscan apalancarse en sus fortalezas, y tener algo mucho más potente para brindarle a los clientes. Los reguladores también muestran más predisposición. Hace 10 años invitamos a los reguladores y no querían saber nada de esto, no querían saber nada de fintech. Hoy nos tocan la puerta para decirnos guárdenos un espacio. Así evolucionó el sistema en toda la región, la sensibilidad y la sotifisticación. Se sumaron otros actores que son industrias adyacentes que se apalancan como una plataforma tecnológica, y pueden ellos embeber servicios financieros en su negocio como Mercado Libre, es la pataforma de ecommerce de América Latina. Hoy también brinda servicios financieros como Mercado Pago y Mercado Crédito. Tecnología fintech embebida en su plataforma. Rappi y Uber, ahora también ofrecen servicios financieros. Fintech como capa tecnología que puede ser consumida por un tercero.

P.: ¿Cómo está distribuida la participación de los países?

A.F.: 60% de México, 10% de Estados Unidos, 10% de Colombia, 7% de Argentina, 4% de Centro América, y 7% restantes países de Conosur y España. Cuando lo hacés en México el llegar aquí presenta menos fricción para el mexicano. Volar de Ciudad de México a Cancún es menos costo para el local pero también, su dejamos de lado a Brasil, México es el mayor ecosistema fintech de Latinoamérica. Un país de más de 120 millones de personas, la mayor economía de la región, después de Brasil. Si se toman en cuenta datos macro más que el evento es aquí refleja a la industria. Colombia es el segundo ecosistema más grande y sofisticado. En México hay 650 fintech, seguido por Colombia, Argentina y Chile.

Finnosummit

P.: La economía global tuvo procesos muy cambiantes, pasamos de una pandemia, a un fenómeno de inflación global con las subas de tasas de interés de los principales bancos centrales del mundo, ¿Cómo esto afectó al sector?

A.F.: Miramos la pandemia en dos fases. La primera fue shock, febrero/marzo del 2020. Los bancos y la fintech tuvieron que correr para adaptarse a esta nueva normalidad. A las fintech les fue mucho más fácil, muchas ya estaban trabajando on line. Las start up se beneficiaron mucho, la demanda de servicios financieros se disparó. Los sectores tradicionales también se beneficiaron y forzaron también los hábitos de sus clientes. El que quería consultar su saldo, por ejemplo, debía hacerlo desde un móvil, etc. Todos se adaptaron algunos mas tarde pero lo hicieron.

La segunda fase que es de recuperación. Si bien condicionada por algunos factores externos económicos y geopolíticos, la realidad es que vivimos una etapa de recuperación económica donde las fintech juegan un rol muy importante. El acceso al crédito es hoy por hoy mucho más necesario. Los bancos han sido capaces, tras esa primera fase, de ajustar sus procesos. Hoy mas que nunca por parte de los incumbentes de percibir colaboraciones con estos sectores. Lo vemos como positivo, los cambios de hábitos, una generación que creías que nunca iban a hacer home banking, clientes que necesitaban sucursal. Forzaron a hacer procesos digitales que cambiaron sus hábitos.

P.: ¿Qué oportunidades y desafíos ves para el sector de cara al futuro?

A.F.: El principal desafío representa una oportunidad. Veníamos de una etapa de abundancia de capital. Lo cual fue muy bueno para los emprendedores, dinero barato, casi ilimitado pero creó la idea en los emprendedores de "crecimiento a todo costo". Lo que vemos ahora es que el capital no es tan abundante y los inversores son mas disciplinados la hora de evaluar y decidir que inversiones van a hacer. La disciplina es buena. Es capital bajo desiciones disciplinadas. La fase de recuperación economíca, las tasas de inflación, no hay mejor momento para emprender que este. Desafortunadamente aumenta la brecha de bancarización, entre las personas y las familias. Es la oportunidad que están buscando captar. Hay acceso a mucho mejor talento. Hace 10 años nadie dejaba su puesto por emprender en el sector fintech. Hoy en día hay ejecutivos de la banca que dejan sus puestos para entrar en el ecosistema. Son retos que presentan oportunidades.

P.: ¿Qué puede hacer el sector fintech por la inclusión financiera?

A.F.: El primer lente es mediante la tecnología se puede impulsar mayor educación financiera. El que haya mayor sensibilidad para el beneficio del consumidor sobre la gestión de sus finanzas personales. La tecnología está al alcance de todos sobretodo en América Latina. Somos de los mayores consumidores de redes sociales, de entretenimiento digital, de servicios como Uber, Spotify, por encima de China e India. No sólo permite el acceso sino que también democratizarlos. La inversión en bolsa era algo de ricos hasta hace muy poco, tenías que tener al menos 10 mil dólares para acceder a una cuenta. Hoy en día con las soluciones tecnológicas ya se puede acceder a invertir en bolsa, desde un teléfono a una app. Es importante la parte de educación porque esto no es ir a un casino. La capa tecnológica que puede ser consumida por terceros, va a impulsar la industria fintech. El embeber servicios financieros y hacerlos experiencias digitales vale oro.